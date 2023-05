Serie B, Cittadella-Benevento: le 5 curiosità imperdibili della 36°giornata

Cinque curiosità imperdibili di Cittadella-Benevento, gara valida per la trentaseisima giornata del campionato di Serie BKT:

? Nelle nove sfide tra Cittadella e Benevento in Serie B non c’è stato alcun pareggio: otto successi dei sanniti e uno per i veneti. Dopo aver perso la prima trasferta contro il Cittadella in Serie B, il Benevento ha vinto tutte le successive tre, mantenendo due volte la porta inviolata.

? Il Cittadella non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 10 giornate di campionato in Serie B, senza vincere in nessuna delle ultime nove (5N, 4P). Il Benevento sta vivendo la sua serie di partite più lunga senza vittoria in Serie B: 10 match consecutivi (6N, 4P), di cui tutti gli ultimi tre terminati in parità.

? Benevento (28 gol, come il Cosenza) e Cittadella (30) hanno due degli ultimi tre attacchi di questo torneo.

? Tommy Maistrello ha segnato tre delle ultime cinque reti del Cittadella in Serie B, dopo che non aveva realizzato alcuna delle precedenti 25 marcature dei veneti in questo campionato.

? Camillo Ciano ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime tre presenze in Serie B; a segno nell’ultima giornata, il classe ’90 non trova la rete per due presenze di fila nel torneo da febbraio 2022.

(Dati in collaborazione con Opta Facts)