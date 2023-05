Serie B, Cittadella-Benevento: arbitra Sacchi la gara del Tombolato

Juan Luca Sacchi dirigerà il match tra Cittadella e Benevento in programma alle 14:00 sabato 6 maggio e valido per la 36esima giornata del campionato di Serie B.

L'arbitro della sezione di Macerata sarà coadiuvato dagli assistenti Bottegoni di Terni e Fontemurato di Roma 2, con quarto uomo Sfira di Pordenone. Al Var ci sarà Nasca di Bari, assistente Var Miele di Nola.

Per il direttore di gara marchigiano 15 precedenti con il bilancio in perfetto equilibrio: 5 vittorie ed altrettanti pareggi e sconfitte. Sono 11 i precedenti con il Benevento per il fischietto di Macerata con il seguente bilancio: 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Curiosità: Juan Luca Sacchi era l'arbitro della semifinale spareggio dei playoff 2019. In quel caso al Vigorito terminò 3 a 0 per il Cittadella. Chissà che sabato questo risultato non si possa ripetere a favore proprio dei granata, in un match salvezza decisivo per entrambe le squadre.