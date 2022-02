Serie B, Cittadella-Benevento: la squadra di Caserta in ritiro fino a domenica

Il Benevento, dopo la brutta caduta casalinga con l'Ascoli, va in ritiro. Una decisione del presidente Vigorito, visibilmente deluso ed amareggiato nel post match con i marchigiani. Dopo un confronto franco e duro con calciatori e staff tecnico, la decisione. I sanniti vivranno questi tre giorni prima della partenza verso Cittadella all'Hotel de la Ville di Avellino. Nonostante la piena zona play off dei campani, nelle ultime quattro partite gli uomini di Caserta hanno raccolto solo due punti, con due sconfitte molto preoccupanti contro Alessandria e Ascoli. Contro i granata, domenica, è uno scontro diretto in piena regola da non fallire in casa giallorossa.