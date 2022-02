Serie B, Cittadella-Benevento: mister Gorini (conferenza stampa) "Rimettere la testa apposto è fondamentale in questo momento"

Le parole di mister Gorini, rammaricato e deluso, nel post partita della gara casalinga con il Benevento:

"Abbiamo regalato un tempo, il primo, al Benevento. Nonostante tutto il Benevento non ha creato granché. Nel nostro momento migliore, loro hanno fatto gol. Dispiace perché nella ripresa abbiamo creato occasioni gol e almeno meritivamo un pareggio. Purtroppo è andata così. Dobbiamo ricompattarci in fretta, perché mercoledì andiamo a Lecce, in casa della capolista, c'è bisogno di recuperare energie e forze. A livello morale dobbiamo mettere da parte questa partita. Una dote del Cittadella è l'aggressività. Se non lo siamo poi troviamo squadre come il Benevento che hanno qualità e ti fanno girare, corri a vuoto e spendi più energie. Nella ripresa siamo stati più aggressivi, abbiamo creato i presupposti per andare in rete. Paleari ha fatto due parate, poi siamo stati imprecisi in fase conclusiva. Nel secondo tempo abbiamo fatto anche quello che non avevamo fatto nel primo. Nel primo tempo non siamo riusciti a trovare le distanze, non siamo stati corti, non era previsto stare così dietro. Il Benevento ha avuto il possesso palla, ma grosse azioni pericolose non ne ha avute. Dispiace, era una partita che potevamo fare di più. L'obiettivo era cercare di superarli in classifica. Non so spiegarmi il primo tempo, mentre nella ripresa siamo andati molto meglio. La ricetta per tornare prolifici? Lavorare, anche se di tempo non c'è tanto. Ritrovare la lucidità, essere più cattivi sottoporta e creare i pressupposti. Altre ricette non ne conosco. All'intervallo ho sottolineato che non avevamo fatto quanto preparato in settimana. Poi i cambi hanno dato qualcosa in più in termini di aggressività e freschezza. Giocando ogni tre giorni, i cambi sono importanti. Sul gol c'è la scarpata su Vita, non so come possa venire giudicata poi. A rivederla c'è e il fallo ci poteva stare. Il Var? Non ci sta aiutando molto ultimamente. Con il Lecce è importante recuperare energie e ricompattarci. Poi la gara la prepareremo soprattutto in video e mettere in campo la squadra più equilibrata e fresca possibile. Benedetti ha avuto un giramento di testa. Ha un malessere, dobbiamo cercare di capire che cos'ha. Più importante la testa o le gambe apposto? La testa perché governa le gambe. Rimettere la testa apposto è fondamentale in questo momento, anche perché fisicamente poco si può fare."