Serie B, Cittadella-Benevento: i numeri dei giallorossi dopo la 23°giornata

Non tira una bella aria dalle parti di Benevento. Dopo un avvio di stagione molto positivo, al rientro dalla sosta di gennaio sono cominciate le difficoltà per il team di mister Caserta con una sola vittoria e una serie di cinque gare senza vittorie. Troppo per il presidente Vigorito, convinto di aver allestito - a ragione - una squadra che può competere con le migliori del campionato come Cremonese, Lecce, Brescia e Pisa. Il ritardo in classifica non è di quelli impossibili da recuperare: sulla capolista i punti da recuperare sono sette, mentre sul duo Lecce-Brescia sei. Eppure ci sono grandi preoccupazioni in casa giallorossa. Il ritiro di Avellino è un monito a non abbassare la guardia e provare a invertire subito la rotta. Non sarà facile. Le richieste più o meno esplicite di cessione a gennaio da parte di Lapadula, uomo simbolo e vero differenziale della rosa, hanno mandato in tilt il sistema di gioco delle Streghe, dipendente sempre di più dalle lune più o meno alterne di Roberto Insigne. Il rendimento in trasferta racconta di 10 gol subiti in undici partite, mentre la produzione gol, fuori dalle mura amiche, è molto sterile, solo 13 gol.

Guardiamo ai raggi X i numeri del Benevento:

7°Posto in Classifica

10 Vittorie 6 Sconfitte 7 Pareggi

34 gol fatti 23 gol subiti

Rendimento in casa del Benevento

Punti Fatti 21

6 Vittorie 3 Pareggi 3 Sconfitte

21 gol fatti 13 gol subiti

Media Punti: 1.75

Media Gol: 1.75

Rendimento in trasferta

Punti Fatti 16

4 Vittorie 4 Pareggi 3 Sconfitte

13 gol fatti 10 gol subiti

Media Punti: 1.45

Media Gol: 1.18

I minuti dei gol fatti dal Benevento

4 1'-15', 7 16'-30', 7 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 6 46'-60', 5 61'-75', 5 76'-90'

I minuti dei gol subiti dal Benevento

4 1'-15', / 16'-30', 5 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 5 46'-60', 2 61'-75', 7 76'-90'

I marcatori in campionato:

10 Lapadula

5 Tello

4 Roberto Insigne

2 Barba, Di Serio (attualmente in prestito al Pordenone)

Assistman:

4 Acampora, Lapadula, Letizia

2 Calò, Moncini, Tello, Foulon

I più presenti: