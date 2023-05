Serie B, Cittadella-Benevento: tutti i precedenti tra le due squadre

Tombolato terra di conquista per il Benevento. Non è un titolo ad effetto, ma semplicemente la storia dei precedenti tra Cittadella e il Benevento. Per recuperare una vittoria in casa dei granata bisogna tornare alla stagione 2016/2017, grazie alla rete di Iori, altrimenti bisogna andare addirittura alla stagione 2004-2005, quando il Cittadella sconfisse per 5 a 2 l'allora Sporting Benevento.

Le Streghe negli ultimi 4 incontri in terra veneta hanno raccolto solo successi. Lo scorso anno bastò una rete di Improta, mentre nel 2019-2020 i gol dell'ex Moncini e Maggio resero vano il pari momentaneo di Iori. Addirittura nell'anno precedente, doppio match al Tombolato. In campionato bastò Raul Asencio, proprio l'attuale puntero di Gorini, per vincere la resistenza della difesa del Citta, mentre nella semifinale d'andata dei playoff Insigne e Coda ribaltarono l’iniziale vantaggio di Proia. Peccato che al ritorno al Vigorito il Cittadella firmò una impresa delle sue, con un perentorio 3 a 0 che valse la finale playoff contro il Verona. Altri tempi, altre ambizioni.

Oggi, più modestamente, Cittadella-Benevento racconta di lotta salvezza e punti che pesano come macigni, soprattutto in caso di vittoria granata, alla ricerca disperata di punti per togliersi dalle secche della zona playout.