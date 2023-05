Serie B, Cittadella alla prova del 9 contro il Benevento

Chi dice che non è fondamentale, mente. Cittadella-Benevento, a tre giornate dalla fine, è una gara importante. Da dentro o fuori, l'inizio di un mini campionato in cui i granata devono fare il massimo dei punti per assicurarsi la salvezza diretta in Serie B. E pensare che un tempo, nemmeno troppo lontano, questa partita profumava di Serie A. Altri anni, altre ere geologiche nel calcio istantaneo di oggi. In attesa di capire cosa succederà in coda al campionato, con le notizie poco rassicuranti provenienti da Reggio Calabria e Genova sponda Samp, il Cittadella deve conquistare la permanenza in categoria sul campo e senza fare calcoli. I granata non vincono da nove partite, il Benevento da dieci, ma è reduce da 4 viaggi vincenti al Tombolato nelle ultime stagioni. Motivo in più per il Citta di invertire il trend già a partire dalle ore 14.00.

Acqua sul fuoco

Gorini convoca tutta la rosa, dribbla in conferenza le domande di rito sull'importanza della gara, recupera Giraudo, Crociata e Lores Varela, sperando in un Cittadella simile a quello visto a Bari. Unico dubbio di formazione il recupero di Frare, più no che si. Mancherà il grande ex Asencio, mentre Agostinelli - che non parla in conferenza stampa pre Tombolato - pensa alla difesa a 4 e un sistema di gioco speculare a quello granata. Spauracchio numero uno della difesa del Cittadella l'ex Padova Camillo Ciano, 2 gol nelle ultime 3 partite, che ha in Perticone e compagni una delle sue vittime preferite con 6 reti e 5 assist nella sua carriera.

Le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Salvi, Perticone, Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Crociata; Antonucci; Ambrosino, Magrassi (Embalo).



Benevento (4-3-1-2)

Manfredini; Veseli, Leverbe, Tosca, Foulon; Improta (Karic), Schiattarella, Acampora; Ciano; Pettinari, Farias.

Arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni di Terni e Fontemurato di Roma 2, con quarto uomo Sfira di Pordenone. Al Var ci sarà Nasca di Bari, assistente Var Miele di Nola.

Il resto della giornata

Le gare del 36° turno. Venerdì 5 Maggio ore 20:30: Perugia-Cagliari 0-5 Sabato 6 maggio. Ore 14:00: Cosenza-Venezia, Cittadella-Benevento, Genoa-Ascoli, Modena-Bari, Pisa-Frosinone, Reggina-Como, Ternana-Süd Tirol. Ore 16:15: Palermo-Spal. Domenica Ore 16:15: Parma-Brescia



Classifica: Frosinone 71, Genoa 67 (-1), Bari 61, Südtirol 54, Cagliari 54, Parma 51 (-1), Pisa 46, Ascoli 46, Venezia 45, Palermo 45, Modena 44, Ternana 43, Como 43, Reggina 42 (-7), Brescia 38, Cittadella 38, Cosenza 38, Perugia 36, S.P.A.L 35, Benevento 32