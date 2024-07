Cittadella, Luca Pandolfi: «Voglio la doppia cifra di reti! Devo tanto a Marchetti e alla piazza granata, giusto ripagare la fiducia»

Un'estate per rimettere in sesto la spalla e farsi trovare pronto al ritiro estivo. È stato questo il menù di giugno e luglio per Luca Pandolfi, possessore della maglia numero 7 del Cittadella, reduce da una stagione di debutto in granata da lampi e tuoni. I lampi? Le otto reti e i tre assist in 35 partite, bomber principe della squadra in campionato. I tuoni? I problemi cronici alla spalla che hanno debilitato il suo rendimento nella seconda parte della stagione. Un bilancio in agrodolce per Pandolfi, punta dai mezzi tecnici e fisici da sommelier del bel calcio, ma ancora un po' discontinuo sull'intero percorso stagionale, complice guai fisici, si spera, lontano ricordo del maggio scorso. «L'estata è andata bene, l'ho trascorsa in famiglia», riconosce il centravanti di Gorini, in grado di confezionare in coppia con Pittarello 14 gol e 6 assist. «La spalla sta benissimo, devo solo rinforzarla, evitando almeno in questa fase gli scontri più duri. Per la prima di campionato sarò al 100%».

I tuoi obiettivi per la stagione alle porte? «La permanenza in categoria per quanto riguarda la squadra, mentre personalmente voglio raggiungere quello che mi è sfuggito lo scorso anno: la doppia cifra. Voglio aiutare il Cittadella a raggiungere gli obiettivi prefissati».

E questa è un'ottima notizia per i tifosi. Come vedi questo nuovo Cittadella? «C'è tanta voglia di ricominciare tutti insieme, conoscendo i nuovi. Spero i nuovi ci possano dare una grossa mano».

A proposito dei nuovi, il tuo nome è sempre molto chiacchierato sul mercato. «Le voci fanno piacere e per quanto mi riguarda stimolano a mantenere il focus sul Cittadella. Quello che succederà l direttore Marchetti, io sono tranquillo e concentrato sulla stagione»

Ti piacerebbe affermarti definitivamente al Tombolato? «Io devo tanto a questa piazza e al direttore Marchetti che hanno creduto in me quando nessuno mi considerava. Per me questo vale più di tante altre cose».

L'anno scorso, proprio per colpa di quella maledetta spalla, ti sei inceppato sul più bello. «Purtroppo si. Ho provato a stringere i denti giocandoci sopra, ma i fastidi erano tanti ed anche il rendimento non era dei migliori. Purtroppo finché non si è completamente rotta non potevo fare altrimenti...».

Che B ti aspetti? «La gara con la Juve Stabia sarà speciale perché sono molto affezionato a quella piazza. C'è qualche squadra che sarà più attrezzata delle altre, inevitabile, ma il campionato sarà duro come sempre».