Serie B, Cittadella: stangata per Branca del giudice sportivo, 4 giornate di squalifica

Sono 4 le giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo ai danni di Simone Branca, centrocampista del Cittadella. Il referto di fine gara non lascia spazio ad interpretazioni “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con forza un avversario all’altezza della nuca facendolo cadere a terra, per avere, inoltre, calpestato volontariamente con i tacchetti della scarpa la tempia destra e la mano del medesimo avversario ancora terra, senza conseguenze lesive” . Per il capitano granata anche una multa di 2.000 euro e niente doppia trasferta a Palermo e Perugia, così come gli impegni successivi in casa contro il Modena e il Parma al Tardini.

Una giornata out anche Andrea Danzi, mentre gli altri squalificati, tutti per un turno sono Bani (Genoa), Ceccaroni (Venezia), Gondo (Ascoli), Diaw (Modena), Marin (Pisa) e l'assistente di Liverani, Bovo del Cagliari. Ammende pesanti anche per il Brescia, 10.000 euro, così come per Modena e Reggina, rispettivamente 3.500 e 3.000 euro, mentre per Como e Benevento sono di 1.500 e 1.000 euro.