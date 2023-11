Cittadella, per dimenticare la Cremonese servono i 3 punti con il Brescia

Resettare e ripartire. Con questo spirito il Cittadella è pronto a scendere in campo sabato 4 novembre alle ore 14:00 al Tombolato contro il Brescia nel 12°turno del campionato di Serie B. Dopo due beffe in piena regola contro la Cremonese, e un punto raccolto nelle ultime tre partite, la squadra di Gorini è chiamata al riscatto. Imperativo? I 3 punti prima di tutto. Magari chiudendo a doppia mandata la porta di Kastrati e cercando di mantenere la spina attaccata oltre i 90' di gara. Più facile a scriverlo, che a farlo: sarà sufficiente per tornare alla vittoria contro il padovano Gastaldello a rischio esonero in quel di Brescia?

Limare gli errori

Giocare alla pari per due gare di fila contro una delle squadre più forti del campionato ed uscire con un pugno di mosche in entrambi in casi. Tempo per i perché non c'è e forse è meglio così, perché arrovellarsi troppo può essere controproducente per capitan Branca e compagni. In questo momento Gorini dovrà tirare fuori tutte le doti da psicoterapeuta per recuperare emotivamente e caratterialmente una squadra apparsa decisamente viva, ma ancora ingenua e lunatica nei suoi inizi e fine gara. «Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva», ripete Gorini in conferenza, conscio che la poca cura nei dettagli finali contro la Cremonese è stata mortifera sportivamente per i suoi. «Le prestazioni ci sono state, ma se sono arrivate queste sconfitte significa che qualche errore è stato fatto. Teniamo quanto di buono fatto e correggiamo gli errori, da questi aspetti si può parlare di crescita come gruppo». In campionato la classifica non fa paura, è giusto riconoscerlo, ma è meglio tornare ad accellerare se si vuole ambire alla zona playoff, lasciando a distanza di sicurezza i bassifondi della classifica.

Pressione Cellino

Possono due sconfitte rimettere in discussione un allenatore che fino al 29 agosto non sapeva se il Brescia avrebbe disputato la B o la C? Nel mondo fantastico di Massimo Cellino si. Schizofrenie del calcio attuale. Forse è meglio fare come Daniele Gastaldello, spallucce e tirare dritto. «Il dialogo con il Presidente è stato costruttivo come sempre. Il futuro di un allenatore è determinato dai risultati, ma dico che contro il Bari si è inceppato solo il risultato», sottolinea l'ex centrale cresciuto nel Padova. Gastaldello sa di giocarsi molto al Tombolato, 13 punti in classifica in 9 partite, gli stessi del Cittadella dopo 11 giornate.

I precedenti

Il Cittadella è imbattuto da 10 partite (3V, 7N) contro il Brescia in Serie B - dopo avere perso sette delle 12 precedenti - si tratta della serie aperta più lunga di gare consecutive senza sconfitte dei granata contro una singola avversaria nel torneo cadetto. La squadra di Gorini ha pareggiato il 54% delle gare giocate contro il Brescia in Serie B (comprese sette delle ultime 10), ovvero 13, sulle 24 complessive (4V, 7P): in valore assoluto più che contro qualsiasi altra avversaria nel campionato cadetto. Il Brescia non ha trovato il gol in nessuna delle ultime tre gare disputate al Tombolato in Serie B, dopo essere andato a bersaglio in ciascuna delle precedenti otto sfide esterne contro i granata nel torneo cadetto (13 gol in totale). Sul fronte opposto, i veneti sono rimasti a secco nell’ultimo incrocio casalingo e non hanno mai infilato due match interni consecutivi senza gol contro le rondinelle nel torneo cadetto.

La Probabile Formazione del Cittadella

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo (Carissoni); Vita, Branca, Amatucci; Cassano; Pittarello, Maistrello (Magrassi)



Due dubbi di formazione per Gorini. Il primo sull'out sinistro difensivo con Giraudo favorito rispetto a Carissoni, mentre in avanti si contendono una maglia Maistrello e Magrassi. Al momento sembra avanti nella gerarchia l'ex Renate. Al suo fianco ecco Pittarello, con il solito Claudio Cassano pronto ad illimunare alle spalle dei due, anche se il Mastrantonio visto a Cremona «mi mette in difficoltà», afferma mister Gorini. In mezzo imprescindibili Branca e Vita nelle loro rispettive posizioni con Amatucci sul centro sinistra della mediana. Salvi ha recuperato dal problema accusato con la Cremonese e si riappropria della fascia destra, mentre nel cuore della retroguardia fiducia a Pavan ed Angeli, anche se Frare, dopo il rosso dello Zini, scalpita per il pronto riscatto. Tra i pali titolare Kastrati.

La Probabile Formazione del Brescia



Brescia (3-5-2)

Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Jallow, Bjarnason, Van de Looi, Paghera, Huard; Bianchi, Moncini

Gastaldello ha convocato 21 giocatori per la trasferta di Cittadella. Oltre agli indisponibili Adorni e Bisoli, out per scelta tecnica Ndoj e Riviera. In difesa Cistana dovrebbe comandare la linea, spalleggiato da Papetti e Mangraviti. Mediana folta e di fosforo con Bjarnason, Van de Looi e Paghera centrali, con Jallow e Huard sugli esterni. In avanti il grande ex Moncini, con Bianchi favorito su Borrelli

Portieri: Lezzerini, Andrenacci

Difensori: Huard, Fares, Mangraviti, Cistana, Jallow, Maccherini, Dickmann, Papetti

Centrocampisti: Paghera, Van de Looi, Bjarnason, Fogliata, Galazzi, Bertagnoli, Besaggio

Attaccanti: Bianchi, Moncini, Olzer, Borrelli

Dirige la sfida Daniele Perenzoni: il fischietto di Rovereto ha incrociato il Cittadella in 2 occasioni e in entrambi i casi i granata hanno pareggiato. A completare la squadra arbitrale il 1° assistente Mondin di Treviso e il 2° assistente Politi di Lecce. Quarto uomo Di Cicco di Lanciano, mentre al V.A.R. ecco Meraviglia di Pistoia, con l'A.V.A.R. Paganessi di Bergamo.

Il resto del turno - 12°giornata

Sabato 4 Novembre, ore 14:00

Bari-Ascoli

Catanzaro-Modena

Cittadella-Brescia

Cosenza-Feralpisalò

Pisa-Como

Ternana-Venezia



Sabato 4 Novembre, ore 16:15

Sampdoria-Palermo



Domenica 5 Novembre, ore 16:15

Cremonese-Spezia

Parma-Süditirol

Reggiana-Lecco



CLASSIFICA: Parma 26, Catanzaro 21, Venezia 21, Palermo 20*, Modena 19, Como 17*, Sudtirol 16*, Cremonese 16, Cosenza 15, Reggiana 11, Bari 14, Brescia 13**, Cittadella 13, Ascoli 12, Pisa 12, Spezia 8*, Sampdoria 7 (-2), Lecco 7**, Ternana 6, Feralpisalò 5

* una partita da recuperare, ** due partite da recuperare

Dove guardare Cittadella-Brescia

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Pisa-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.