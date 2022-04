Serie B, il Cittadella fa felice il Tombolato, Brescia niente promozione diretta

Il Cittadella saluta il Tombolato con una vittoria di prestigio contro il Brescia nella 37°giornata del campionato di Serie B. Tre punti che non fanno altro che aumentare i rimpianti in casa granata, per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Alla fine decide un eurogol di Cassandro al 63'. Il giusto premio per un giocatore mai in copertina, ma essenziale per questo gruppo.

LA CRONACA

Cassandro adattato a sinistra e attacco pesante con Beretta e Tavernelli. Così Gorini decide di affrontare il Brescia di Corini. Il tecnico ospite conferma l'impalcatura tattica delle ultime settimane, il 4-3-1-2, recuperando Moreo in avanti e schierando il grande ex Adorni nel cuore della difesa con Cistana. Il primo caldo stagionale rende la gara ancora più spigolosa, con Marini chiamato a interrompere spesso il gioco. Tavernelli al 10' prova la chilena alla CR7 contro la Juventus, ma è centrale. Pochi minuti dopo Mattioli si accascia a terra per un problema muscolare, al suo posto ecco Icardi con Vita a slittare in posizione di terzino destro. Il Brescia prende campo e al 22' un buon lavoro di Bajic sulla sinistra non viene finalizzato da Moreo, murato da Frare. Esterno della rete di Tramoni al 23', dopo una bella discesa sul centro destra di Sabelli. Con due sistemi di gioco a specchio, i duelli sono pane per i denti aggressivi dei giocatori del Cittadella. Verso il 38' incursione sulla sinistra di Icardi e pallone in mezzo da mettere in rete per Beretta, ma l'attaccante del Cittadella è impreciso e si fa contrastare da Joronen in uscita. Per il Citta sembra la fotocopia della gara di Ascoli con il Brescia costretto a tenere la guardia alta, come al 44' con Bisoli, strepitoso in chiusura su Mastrantonio lanciato a rete. Nel finale Moreo sibila la trasferta con una bella conclusione dal limite, Maniero attento.

Nella ripresa subito un paio di cambi (Danzi per Mastrantonio in casa granata, mentre Leris per Bajic per le rondinelle), ma soprattutto c'è la grande occasione mancata da Moreo, che non ci mette la punta del piede sul tiro cross di Bertagnoli al 53'. Con Leris in campo il Brescia è più vivace, eppure in vantaggio ci va il Cittadella con una rete pazzesca di Cassandro, abile a colpire di controbalzo dal centro sinistra del limite dell'area di rigore, un pallone che si infila sotto l'incrocio dei pali. Prima rete con il Cittadella e da professionista per il dottor Cassandro. Sabelli prova ad imitarlo al 66', senza fortuna. Ancora meno fortunato Pajac al 69' dopo una grandissima percussione sulla destra di Palacio, spara alle stelle tutto solo da ottima posizione. Servono i guanti di Maniero in corner al 75' sulla punizione di Jagiello. Il Brescia preme, con i cambi di Corini che danno freschezza ed imprevedibilità in avanti. L'ingresso di Palacio, in modo particolare, manda in panne i meccanismi difensivi del Citta. Al 78' è ancora Maniero a respingere sull'ex Genoa, Inter e Bologna. Le palle gol per il pareggio si moltiplicano per il Brescia, come all'80' con Jagiello, che allarga troppo il piattone dal limite, dopo un'assist al bacio di Palacio. Ancora puntuale Maniero al 92' su Bianchi e poi sempre il portiere del Cittadella è super su Leris, in uscita bassa. Per il Brescia è tutto inutile. La prodezza di Cassandro fa la differenza, per il Brescia di Corini in arrivo settimane molto tese.

Ecco il tabellino della gara del Tombolato:

CITTADELLA-BRESCIA 1-0

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Mattioli (15' Icardi), Frare, Visentin (72' Del Fabro), Cassandro (83' Lores Varela); Vita, Branca, Mastrantonio (46' Danzi) ; Antonucci (72' Laribi); Beretta, Tavernelli. A disposizione: Kastrati, Manfrin, Dal Fabro, Ciriello, Mazzocco, Laribi, Pavan, Icardi, Thioune, Danzi. Allenatore: E.Gorini

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac (73' Huard); Bisoli, Van de Looi (63' Palacio), Bertagnoli (73' Jagiello); Tramoni (84' Bianchi); Moreo, Bajic (46' Leris). A disposizione: Perilli, Andrenacci, Karacic, Palacio, Mangraviti, Bianchi, Huard, Ayé, Jagiello, Behrami, Papetti, Leris. Allenatore: E.Corini

Arbitro: Marini (Di Giacinto-Gualtieri)

Reti: 62' Cassandro

Ammoniti: Van de Looi, Visentin, Beretta, Del Fabro

Corner: 4-8

Recupero: 2';