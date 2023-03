Serie B, Cittadella-Brescia: le 5 curiosità da non perdere della 27°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Cittadella-Brescia, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT:

? Dopo aver perso sette delle prime 14 sfide di Serie B contro il Brescia (1V, 6N), il Cittadella è rimasto imbattuto nelle ultime nove (3V, 6N), vincendo le ultime due gare interne di Serie B contro il Brescia, un successo in più rispetto al solo ottenuto nelle precedenti nove (5N, 3P).

? Il Cittadella ha vinto le ultime due gare di campionato, l’ultima volta che ha registrato tre successi di fila in Serie B risale al maggio 2021. Al contrario il Brescia ha perso le ultime sette partite di campionato, nella sua storia in Serie B non ha mai subito otto sconfitte consecutive.

? Il Brescia ha perso le ultime quattro trasferte di Serie B senza segnare; la squadra lombarda non perde cinque gare esterne di fila nel campionato cadetto da marzo 2017.

? Giovanni Crociata ha preso parte a tutti gli ultimi cinque gol del Cittadella in Serie B (quattro gol e un assist).Il classe ’97 ha realizzato sei gol in questo campionato, record di marcature per lui in una stagione nel campionato cadetto.

? Florian Ayé ha realizzato tre gol contro il Cittadella in Serie B, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (tre reti anche contro il Pisa). Spauracchio.

(Dati con l'aiuto Opta Facts Serie B)