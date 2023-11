Maistrello all'Altafini, entra e segna! Il Cittadella torna ai 3 punti contro il Brescia

Maistrello e il VAR regalano il sorriso al Cittadella nella 12esima giornata di campionato contro il Brescia. Dopo oltre un mese Gorini torna a fare bottino pieno al termine di una gara pazza, senza alcun filo logico per larghi tratti, decisa dai cambi del tecnico granata. É proprio dalla connessione dei due nuovi entrati, Pandolfi e Maistrello, che arriva il gol vittoria ad una manciata di minuti dal 90'. Vittoria che sa di ossigeno per i granata che salgono a quota 16 punti, ai piedi della zona playoff.



NATALE IN ANTICIPO. Dopo due sconfitte di fila, al Tombolato è tempo di riposozionamenti. Tattici, prima ancora che tecnici. Branca in mattinata accusa un problema muscolare ai flessori costringendo Gorini ad inserire Danzi in cabina di regia. In avanti ecco rispolverato l'albero di Natale, con l'avanzamento di Vita sulla linea dei trequartisti con Cassano e Pittarello unico riferimento in avanti. Se Cittadella piange, Brescia non ride: Bisoli out per problemi fisici, Cistana recuperato solo per la panchina e Paghera che alza bandiera bianca durante il riscaldamento per un problema al quadricipite. Nonostante le assenze, Gastaldello tira dritto con il 4-3-1-2 visto nel k.o contro il Bari proponendo Van de Looi e Besaggio in mezzo al campo.

EX DAL CUORE D'ORO. Pronti via e tanto per cambiare i granata vanno sotto. Up and under rugbistico dalla sinistra di Huard, Moncini appostato nel cuore dell'area di rigore tira al volo in modo completamente sbilenco, ma il pallone carambola sul fianco di Frare spiazzando Kastrati. Quinto gol subito nei primi 10' in campionato per Gorini, Brescia avanti al 4' senza fare granché, ma tanto è. Frare, ancora sotto shock, all'8' regala un'autostrada per Moncini che solo davanti a Kastrati tira in bocca al portiere albanese. E su questo episodio cambia l'inclinazione della gara.

ENNESIMA RIMONTA. La squadra di Gorini sembra quasi godere nel rimettere in sesto le sfide e al 13' arriva puntuale il pari. Carriero prova un cross dalla destra che rimbalza in maniera beffarda davanti a Lezzerini, che in maniera impacciata non riesce ad evitare la rete. Prima rete stagionale per il 20 granata, tra i migliori della giornata. Il gol fortifica le convinzioni del Citta. Danzi e Carissoni vanno vicino al bis, ma è solo questione di minuti. Al 33' si accende la connection Cassano e Vita, con quest'ultimo che si accentra dalla sinistra e dal limite del lunetta infila Lezzerini con una grande traiettoria a giro. Terzo gol in otto giorni per il tuttocampista di Gorini, sempre imprescindibile in questo Citta. In chiusura di frazione Carriero si traveste da Javier Zanetti e per poco non trova al centro dell'area di rigore l'inserimento di Amatucci, in ritardo sul pallone.

CI PENSA TOMMY. Il Brescia inserisce Borrelli ed Olzer, aumentando la fisicità del reparto offensivo. Proprio Borrelli al 48' colpisce l'esterno della rete di testa, ma è un fuoco di paglia. Carriero fino a quando resta in campo è un martello in termini di intensità ed al 64' sfiora il tris, ma Lezzerini questa volta è puntuale sul suo palo. Anche Amatucci si iscrive alla lista delle occasioni perse, con due colpi di testa molto pericolosi in rapida successione, mentre la botta di Carissoni è deviata in corner. I tifosi del Brescia chiedono di tirare fuori gli attributi ai giocatori e come per incanto Bertagnoli trova il pari al 69' al termine di un bel fraseggio. Potrebbe essere una mazzata, ma il Cittadella del pomeriggio è indomabile e all'80' arriva il controsorpasso. Al secondo pallone toccato Pandolfi inventa un assist perfetto per Maistrello che con lo scavetto deposita in rete, non senza il brivido, perché Perenzoni concede il gol solo dopo la consultazione VAR. Va bene lo stesso direbbe Lundini, il Cittadella torna a vincere e si conferma la mina vagante di questo campionato.



Questo il tabellino del Tombolato:

CITTADELLA-BRESCIA 3-2

PRIMO TEMPO 2-1

MARCATORI autorete di Frare (C) al 4’ p.t., Carriero (C) al 13’ p.t., Vita (C) al 32’ p.t., Bertagnoli (B) al 24’ s.t., Maistrello al 35’ s.t. (C)

CITTADELLA (4-3-2-1)

Kastrati 6,5; Salvi 6 (dal 34’ s.t. Giraudo s.v.), Pavan 6, Frare 5, Carissoni 6; Carriero 6,5 (dal 14’ s.t. Maistrello 7), Danzi 6 (dal 1’ s.t. Negro 6), Amatucci 5,5; Vita 7, Cassano 6,5 (dal 40’ s.t. Mastrantonio s.v.); Pittarello 6 (dal 34’ s.t. Pandolfi 6,5)

PANCHINA Maniero, Angeli, Cecchetto, Saggionetto, Kornvig, Magrassi, Sanogo

ALLENATORE Gorini 7

BRESCIA (4-3-1-2)

Lezzerini 4,5; Dickmann 5, Papetti 5,5, Mangraviti 5,5, Huard 6 (dall’11’ s.t. Fares 6); Fogliata 6 (dall’11’s.t. Bertagnoli 6,5), Van de Looi 5,5 (dal 35’ s.t. Galazzi s.v.), Besaggio 6; Bjarnason 5,5 (dal 1’ s.t. Olzer 6); Moncini 5,5, Bianchi 5,5 (dal 1’ s.t. Borrelli 6)

PANCHINA Andrenacci, Paghera, Cistana, Jallow, Maccherini

ALLENATORE Gastaldello 4,5



ARBITRO Perenzoni di Rovereto 6,5

ASSISTENTI Mondin 6 – Politi 5,5



ESPULSI il tecnico Gastadello (B) al 30’ s.t. per proteste

AMMONITI Dickmann (B), Danzi (C), Pavan (C), Van de Looi (B), Fares (B) per gioco scorretto, Papetti (B) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 1.550, incasso di euro 12.805; abbonati 1.767, quota di 6.463 euro. Tiri in porta 5-4. Tiri fuori 11-9. In fuorigioco 0-0. Angoli 5-4. Recuperi: p.t 2’, s.t. 5’