Serie B, Cittadella-Brescia: i precedenti tra le due squadre

Sono dodici i precedenti al Tombolato tra Cittadella e Bresia. Il bilancio al momento recita tre vittorie per i granata, quattro vittorie per i lombardi e cinque pareggi.

Ecco tutti i precedenti in Serie B tra Cittadella e Brescia in terra padovana:

2020/2021 Cittadella-Brescia 1-0 (Proia) Playoff

2020/2021 Cittadella-Brescia 3-0 (D?Urso, Tsadjout, Gargiulo)

2018/2019 Cittadella-Brescia 2-2 (Finotto, Strizzolo; 2 Morosini)

2017/2018 Cittadella-Brescia 2-2 (Bartolometi, Schenetti; Spalek, Tonali)

2016/2017 Cittadella-Brescia 0-3 (Bonazzoli, 2 Morosini)

2014/2015 Cittadella-Brescia 1-1 (Coralli; rig. Caracciolo)

2013/2014 Cittadella-Brescia 0-1 (Zambelli)

2012/2013 Cittadella-Brescia 1-1 (rig. Di Roberto; Salomon)

2011/2012 Cittadella-Brescia 0-2 (2 Jonathas)

2009/2010 Cittadella-Brescia 0-1 (Mareco) Playoff Semifinale d'Andata

2009/2010 Cittadella-Brescia 1-1 (rig. Ardemagni; Caracciolo)

2008/2009 Cittadella-Brescia 2-0 (Meggiorini, Carteri)

Negli ultimi due precedenti sono arrivate due affermazioni per il Cittadella. L'ultima è sicuramente la più dolce, al primo turno playoff dello scorso anno contro gli uomini di Clotet, quando basta un colpo di testa di Proia, ora proprio in forza alle Rondinelle. Durante la regular season il Cittadella spazza via il Brescia di Del Neri (nel post match esonerato) grazie ad un netto 3 a 0. Reti di D'Urso, Tsadjout e Gargiulo. La prima vittoria del Citta, risale addirittura al 2008/2009: in quel caso andarono in rete Meggiorni e Carteri.