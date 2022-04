Serie B, Cittadella-Brescia: mister Gorini "Abbiamo dimostrato che i playoff erano alla portata"

Le parole di mister Edoardo Gorini, mister del Cittadella, nel post gara contro il Brescia, gara valevole per la 37°giornata di campionato Serie B:

"Dopo oggi un po' di rammarico c'è. A livello di prestazioni abbiamo sbagliato una partita e mezzo: con l'Alessandria e un tempo con la Ternana. Tutto quello che è successo, possiamo accettarlo, ma facciamo fatica a farlo. Anche oggi con il Brescia, così come ad Ascoli, abbiamo fatto le cose che ci siamo prefissati. Onorare il campionato e la maglia, cercando di vincere la partita. Ad Ascoli non ci siamo riusciti, pur meritando, mentre oggi ce l'abbiamo fatta giocando meglio nel primo tempo, soffrendo nella ripresa. Ci può stare contro il Brescia. Quest'anno è mancata un po' di spensieratezza e forse abbiamo avuto un periodo di offuscamento con i giocatori. Forse abbiamo pagato questo. La partita di oggi ed Ascoli fanno aumentare i rimorsi. Abbiamo dimostrato che i playoff erano alla portata e forse ce li saremo meritati. Cassandro a sinistra? Ha fatto un gran gol e fa piacere, perché è un ragazzo serio e di qualità. Siamo contenti per aver vinto la partita. Se hanno giocato con grinta per riconoscenza nei miei confronti, non posso che essere contento. La grinta, l'impegno e il carattere ci sono sempre stati, meno che con l'Alessandria e la Ternana. Nell'arco di un campionato ci sono tanti episodi o dettagli che ti portano o meno a raggiungere l'obiettivo. Che voto mi darei? Io ho la coscienza apposto, perché ho dato tutto, insieme al mio staff. Potevo fare qualcosa di più? Logico di si. Arrivare ai playoff non è semplice, ma qualche rimorso c'è. I giocatori hanno dato tutto e il dispiacere maggiore è per loro. Il calcio purtroppo è questo. Mi aspettavo un Brescia più arrembante, magari il merito è anche nostro. Nella ripresa ci siamo difesi di più, perché è venuta fuori la qualità lombarda. Sul risultato non posso dire nulla, perché nel primo tempo ci sono state le occasioni, mentre nella ripresa abbiamo segnato e sofferto. Cambi di sistema del Brescia? L'avevo detto nel pre partita, però non ho idea perché l'abbia detto. Baldini e Perticone? Quest'ultimo ha avuto la febbre questa notte, mentre Baldini ha fatto una piccola distorsione ed oggi aveva la caviglia gonfia.