Serie B, Cittadella-Brescia: le pagelle della squadra di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo la vittoria contro il Brescia al Tombolato nella 12°giornata:

CITTADELLA (4-3-2-1)

Kastrati 6,5; Salvi 6 (dal 34’ s.t. Giraudo s.v.), Pavan 6, Frare 5, Carissoni 6; Carriero 6,5 (dal 14’ s.t. Maistrello 7), Danzi 6 (dal 1’ s.t. Negro 6), Amatucci 5,5; Vita 7, Cassano 6,5 (dal 40’ s.t. Mastrantonio s.v.); Pittarello 6 (dal 34’ s.t. Pandolfi 6,5)

PANCHINA Maniero, Angeli, Cecchetto, Saggionetto, Kornvig, Magrassi, Sanogo

ALLENATORE Gorini 7

Kastrati 6,5: Sul secondo gol potrebbe fare di meglio? Forse, ma il paratone su Moncini cinque minuti prima del pari di Carriero vale un gol.

Salvi 6: Pochi spifferi dal suo lato. Il cross della prima rete del Brescia è oggettivamente una giocata casuale, poco previdibile anche per un come lui. (Dal 34’ s.t. Giraudo s.v: fa rifiatare il compagno e un minuto dopo il Cittadella passa in vantaggio. Talismano?).

Pavan 6: Solito acciaio inox su cui contare in ogni momento della battaglia. Un po' in difesa, un po' in mezzo, tra nuovi e vecchi ruoli se la cava con mestiere e letture preventive di primo ordine.

Frare 5: Sfortunato protagonista in entrambi i gol, pasticcione in occasione del gol divorato dall'ex Moncini. L'errore poteva costare caro, ma è fortunato che alle sua spalle Kastrati dinnesca.

Carissoni 6: Lui c'è sempre. Dopo i 122' di Cremona - e i 97' di venerdì scorso - ecco altri 95' pieni di solidità e pragmatismo. Non è appariscente, ma sigilla la corsia senza disdegnare le sortite offensive.

Carriero 6,5: Sembra l'abbiano chiamato per interpretare il sequel di "Lo Chiamavano Bulldozer" al posto del compianto Bud Spencer. Sempre per restare in tema si traveste da "Bomber" e rimette in sesto un pomeriggio che si era messo in salita. Nel primo tempo è tra i migliori, cala nella ripresa. (dal 14’ s.t. Maistrello 7: giovedì l'esame all'università, venerdì a lezione individuale da Gorini, sabato il gol vittoria. Quando si dice "non si smette mai di imparare". Seconda rete stagionale di un peso specifico altissimo).

Danzi 6: Ammonito sull'imbrunire della prima frazione, Gorini non si fa fregare la terza volta e dopo i rossi per doppio giallo dello scorso anno contro Spal e Süd Tirol, questa volta lo toglie al termine di un primo tempo di ordine e precisione. Ci tiene alla causa e si vede. (dal 1’ s.t. Negro 6: si piazza al centro della retroguardia e fa valere centimetri ed esperienza. Ennesima pescata vincente di Marchetti?)

Amatucci 5,5: Forse una delle poche note stonate del pomeriggio. Corre tantissimo, va vicino al gol in almeno due occasioni, al tempo stesso appare lontano parente del brillante interprete delle primissime apparizioni. Si ritroverà, ne siamo certi.

Vita 7 (IL MIGLIORE DEI GRANATA): Enciclopedico nel modo di intendere il gioco, olandese mancato per come partecipa a tutte le fasi del gioco. Vede la porta grande come un container in questo periodo e la terza rete in otto giorni è una gemma da mandare in loop nelle scuole calcio. Imprescindibile.

Cassano 6,5: Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa. L'assist per Vita è semplice alla vista, meno nell'esecuzione. Cresce con il passare dei minuti, non facendosi mai prendere da Dickmann in tutto l'incontro. (dal 40’ s.t. Mastrantonio s.v.: mantiene l'intensità alta anche nei minuti finali).

Pittarello 6: Non segna, ma sfianca Papetti e Mangraviti, aprendo spazi per i suoi compagni alle spalle. Incarna al 100% lo spirito Citta. (dal 34’ s.t. Pandolfi 6,5: tocca tre palloni, tra cui l'assist decisivo per lo scavetto di Maistrello. Che altro aggiungere?)

Gorini 7: Indovina tutto l'indovinabile dopo due scoppole mica da ridere. Sul 2 a 1 dismette i panni da psicologo e diventa architetto di sogni, inserendo una punta per un centrocampista guadagnandosi l'ammirazione dei giornalisti di Brescia. Ha ragione lui, questi tre punti portano il marchio del Goro.



Queste le pagelle del Brescia di Gastaldello:

Lezzerini 4,5; Dickmann 5, Papetti 5,5, Mangraviti 5,5, Huard 6 (dall’11’ s.t. Fares 6); Fogliata 6 (dall’11’s.t. Bertagnoli 6,5), Van de Looi 5,5 (dal 35’ s.t. Galazzi s.v.), Besaggio 6; Bjarnason 5,5 (dal 1’ s.t. Olzer 6); Moncini 5,5, Bianchi 5,5 (dal 1’ s.t. Borrelli 6)

PANCHINA Andrenacci, Paghera, Cistana, Jallow, Maccherini

ALLENATORE Gastaldello 4,5