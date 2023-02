Serie B, Cittadella-Brescia: la probabile formazione di mister Gastaldello

A caccia di riscatto e soprattutto di punti. Con questo mantra Daniele Gastaldello torna a casa e si presenta al cospetto del Cittadella. L'esordio dei suoi non è stato come sperava dal punto di vista del risultato, ma in termini di prestazione e agonismo ci sono tracce interessanti da cui ripartire. Anche Gorini ha ammesso di temere questa nuova versione del Brescia, anche se il gol in casa lombarda latita da ben 522'. Dall'ambiente bresciano si parla di una squadra pronta a gettare il cuore oltre l'ostacolo e andare a conquistare una salvezza al momento decisamente complicata.

D'altronde il momento è nero, con 7 sconfitte di fila e una lista infortunati non invidiabile, a cui si sono aggiunti Olzer e Galazzi nelle ultime ore. Dubbi sui terzini difensivi, sulla trequarti e in punta. Da non escludere un atteggiamento più abbottonato delle Rondinelle, con l'inserimento di un difensore in più (Mangraviti) al posto di Listowski, con un 3-5-1-1 e l'avanzamento di Karacic e Pace sulla linea dei centrocampisti.

Ecco la probabile formazione del Brescia contro il Cittadella, schierata con il 4-3-2-1: Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Pace; Van den Looi, Bisoli, Ndoj; Listowski, Rodriguez; Ayè