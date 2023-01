Serie B, Cittadella è un punto d'oro contro il Cagliari di Ranieri

Il Cittadella ferma il Cagliari e guadagna un punto nella 21°giornata del campionato di Serie B. Primo segno x per mister Ranieri nella sua seconda avventura in terra sarda. Senza Pavoletti è dura. Occasione sprecata o punto guadagnato? Il terzo clean sheet di fila in campionato è una buona notizia, ma in avanti è mancato tantissimo Pavoloso. Il Cittadella centra il secondo risultato utile di fila, muovendo pochissimo la classifica, ma incassando 4 punti tra Pisa e Cagliari: una bella iniezione di fiducia. È tornato lo spirito Cittadella, è mancato il gol. Come per il Cagliari, anche per Gorini è pesata la mancanza del centravanti, con Asencio in panchina distratto dalle sirene di mercato provenienti da Ascoli e da una fastidiosa fascite plantare.

IL MURO DI KRÜME. Il protagonista del primo tempo ha un nome e cognome: Elhan Kastrati. Il portiere del Cittadella è strepitoso due volte su Dossena e poi su Falco e Lapadula. I suoi interventi mantengono in vita la squadra di Gorini. Il Cagliari, per assurdo, si è spento dopo l’espulsione di Salvi in avvio di ripresa. È mancato il colpo del k.o., con Kourfalidis tra gli ultimi ad arrendersi. Mister Ranieri ha dedicato parole al miele in conferenza stampa per il greco definendolo un “mini Barella”. Niente male come endorsement.

TRINCEA CITTADELLA. Con il passaggio al 4-4-1, gli uomini di Gorini hanno intasato le fasce, costringendo il Cagliari a lanci lunghi centrali su cui Perticone e Frare si sono esaltati.

Questo il tabellino della gara:

CITTADELLA-CAGLIARI 0-0

PRIMO TEMPO 0-0

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 7,5; Salvi 5, Perticone 7, Frare 6,5, Donnarumma 5,5; Crociata 5,5 (dal 20’ s.t. Vita 5,5), Branca 6,5, Mastrantonio 6 (dal 20’ s.t. Pavan 6); Antonucci 6,5 (dal 26’ s.t. Felicioli 6); Lores Varela 6 (dal 13’ s.t. Mattioli 6), Maistrello 6 (dal 26’ s.t. Ambrosino 6)

PANCHINA Maniero, Manfrin, Del Fabro, Visentin, Carriero, Asencio, Embalo

Allenatore: Gorini 6,5

CAGLIARI (3-5-2)

Radunovic 6; Altare 6, Dossena 5,5, Capradossi 6 (dal 41’ s.t. Barreca s.v.); Zappa 6 (dal 35’ s.t. Millico s.v.), Nandez 6, Makoumbou 6,5, Kourfalidis 7 (dal 40’ Rog s.v.), Azzi 6 (dal 35’ Griger s.v.); Lapadula 5, Falco 5,5 (dal 40’ s.t. Luvumbo s.v.)

PANCHINA Aresti, Illiev, Carboni, Lella, Obert

Allenatore: Ranieri 5,5



Arbitro: Rutella di Enna 6

Assistenti: Marchi 6 - F.Longo 6

ESPULSI Salvi (Ci) al 7’ s.t. per doppia ammonizione (entrambi per gioco scorretto), Musso (vice allenatore Ci) al 28’ s.t. per proteste

AMMONITI Mastrantonio (Ci), Nandez (Ca), Altare (Ca), Branca (Ci), Perticone (Ci), Ambrosino (Ci) per gioco scorretto, per comportamento non regolamentare, per proteste

NOTE paganti 2164, incasso di 20.508 euro; abbonati 1520, quota di 6.352 euro. Tiri in porta 1-4. Tiri fuori 6-7. In fuorigioco 1-6. Angoli 0-4. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 5’