Serie B, Cittadella, calciomercato: porte girevoli al Tombolato, Lores Varela in entrata, Adorni in uscita?

Per qualcuno che entra, c'è qualcuno che se ne va. Non è il refrain tanto cara ad Adriano Galliani, attuale ad del Monza e in passato del glorioso Milan berlusconiano, bensì quanto sta succedendo in casa Cittadella a meno di una settimana dalla fine del mercato. Il mercato in entrata fa registrare un probabile colpo già nella giornata di martedì, con l'approdo sotto la città murata di Ignacio Lores Varela. Classe 1991, proveniente dal Siena, Lores Varela è il giocatore esperto che manca nel reparto avanzato di mister Gorini. Oltre al ruolo di seconda punta, può fungere anche da esterno d'attacco, ideale per dare una variante sul tema al classico 4-3-1-2. Contratto di un anno e mezzo per l'uruguagio, autore quest'anno di 4 reti e 3 assist in 17 presenza con la maglia dei toscani. Ennesima scommessa vincente in arrivo per il dg Marchetti?

Per un giocatore offensivo che arriva, uno che se ne va dicevamo. Come nel caso di Cuppone, pronto a tornare in C. Il Foggia, militante nel girone C, appare favorito, ma non è da sottovalutare la concorrenza di Mantova e Teramo.

Chi invece non appare avere dubbi è il capitano Adorni. Sulle sue tracce si fa sempre più insistente l'interesse - anzi qualcosa di più - del Brescia di mister Inzaghi, che vede nel leader granata il giocatore giusto da inserire nel sua linea difensiva. La tribuna di domenica contro il Vicenza potrebbe essere stato il segnale d'addio? I dettagli in vista della fumata bianca, sembrano procedere spediti. Ciriello e Frare sono pronti a contendersi una maglia da titolari con l'inamovibile Perticone.