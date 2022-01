Serie B, Cittadella: Lores Varela è ufficialmente granata

Squillo in entrata per il mercato del Cittadella. Come apparso sui canali ufficiali dei granata "L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ignacio Lores Varela, uruguaiano, autentico jolly offensivo proveniente dal Siena. Seconda punta, trequartista, persino mezz'ala, un giocatore multiruolo, perfetto per puntellare la rosa di mister Gorini, bisognosa di esperienza nel settore offensivo del campo. Per Varela, 31 anni il prossimo 26 aprile, parla la sua carriera di lungo corso in Italia tra Palermo, Bari, Vicenza, Varese, Pisa, Ascoli, prima del Siena. Nel mezzo, tra il 2018 e il 2021 tanta patria con il Penarol, Wanderers e Nacional de Montevideo. Un giocatore pronto all'uso e soprattutto esperto, manna per mister Gorini e il suo staff. Il ritmo partita non gli manca sicuramente, con le sue 16 presenza in Toscana, condite da 4 gol e 3 assist. Sarà subito a disposizione in vista della gara con il Cosenza, domenica 30 gennaio 2022 alle ore 14:30 al Tombolato per il recupero della 19°giornata del campionato di Serie BKT.