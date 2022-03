Serie B, Cittadella: Camillo Tavernelli "Siamo pronti per ricominciare e andare più forte di prima"

Ora o mai più. È arrivato il momento di Camillo Tavernelli, professione attaccante. Le assenze nel reparto avanzato si fanno sentire e possono essere un alibi, ma ora è il momento di rimboccarsi le maniche e lottare. Per un sogno importante, come un'altra qualificazione ai playoff. In fondo, basta inanellare la serie giusta di risultati. A sette giornate dalla fine, il momento giusto per farlo è ora, qui, adesso. A partire dalla gara con la Ternana di sabato al Tombolato:



"Ieri abbiamo fatto una prova con la Primavera. È andata bene. Stiamo approfittando di questa sosta per ricaricare le energie e trovare forze per questo rush finale, che si prospetta molto importante per provare ad entrare in zona playoff. È l'argomento del periodo nello spogliatoio. Dobbiamo farci trovare pronti e dare tutto in queste ultime sette partite. Abbiamo subito 3 gare ravvicinate con Ternana, Perugia e Como che segneranno un po' il nostro finale di campionato."

Corsa playoff apertissima. Si fa la corsa su Ascoli e Perugia? "Assolutamente no. Questo campionato sta dimostrando che bastano tre o quattro partite per ribaltare ogni previsione. Guardate il Monza. Fino alla gara del Tombolato era a soli tre punti di distanza, mentre in queste ultime partite è stato addirittura primo in classifica. Su questo esempio, noi dobbiamo solo pensare a fare bene e la classifica si evolverà di conseguenza. Per tornare alla vittoria serve stare tranquilli e fare le cose che sappiamo fare. I risultati poi arriveranno. In queste ultime gare, complice anche l'influenza, abbiamo avuto difficoltà, ma questa sosta ci ha dato tempo per lavorare e parlare. Siamo pronti per ricominciare e andare più forte di prima, come sappiamo fare."

Il match di sabato con la Ternana: "Sarà una gara difficile come all'andata. Avremo pochi spazi da attaccare e dovremo essere bravi a vincere i duelli a tutto campo. Queste ultime partite saranno molto simili in questo senso. La Ternana è molto ostica. All'andata eravamo passati in vantaggio nel primo tempo, poi ci avevano ripresi nel secondo. Nella prima frazione avevamo creato occasioni per il 2 a 0, mentre nella ripresa avevamo saputo soffrire e portare a casa l'1-1 da Terni, dove non è facile. Sono una squadra mentalmente libera. I singoli sono sotto gli occhi di tutti. Donnarumma, Partipilo, dalla mediana in su sono temibili."

La sua crescita personale: "Spero di essere utile in questo finale di stagione. Mi farò trovare pronto e se il mister mi schiererà sarò felice di ripagarlo al meglio. Con i miei compagni d'attacco mi trovo benissimo. Sono tutti bravi giocatori e aiutano i compagni. Non è una frase fatta, è veramente così. Attacco leggero o pesante? Credo che questo lo sappia il mister, sono sue decisioni. Certo, in queste ultime partite il mister mi sta utilizzando per la mia velocità e per attaccare in profondità le difese avversarie. Ripeto, sono pronto. Sono cresciuto molto ed ho grandi margini di miglioramento, ma questo ambiente aiuta molto i giovani. Abbiamo la possibilità di sbagliare e divertirci."

Tavernelli, una quattro giorni all'insegna dell'Umbria: "È vero, sono di Città di Castello e da piccolo andavo a vedere il Perugia, ma ora queste cose si mettono da parte. Ora penso solo a fare il meglio per il Cittadella. Sicuramente sarà un'emozione particolare giocare contro due squadre umbre. Qualche anno fa andavo a vederle allo stadio, ora ci gioco contro e tutto questo mi rende orgoglioso. La strada è ancora lunga, però è soddisfacente giocare queste partite. Verranno a vedermi la mia ragazza e due amici, mentre i miei genitori si guarderanno la partita da casa alla Tv. Ho tanta voglia di segnare. Mi sta mancando. Speriamo possa arrivare queste prossime tre giornate. Potrebbe valere doppio."