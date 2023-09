Cittadella, sarà la serata del riscatto a Catanzaro?

Chissà se mister Gorini, da grande appassionato di storia, in questi giorni ha letto negli spogliatoi le parole dello storico romano Tito Livio che affermava “Dimentichiamo quello che è già successo, perché ci si può lamentare, ma non tornare indietro”, per aiutare i suoi a mettersi alle spalle la debacle casalinga di domenica. Magari a partire già dalla trasferta di stasera contro il Catanzaro, gara valevole per il settimo turno di campionato e secondo infrasettimanale della stagione. Calcio d'inizio alle ore 20:30 alla Stadio Ceravolo.

QUI CITTA. Obiettivo numero 1? Scordarsi in fretta i 90' contro la squadra di Longo e riprendere il filo del discorso lasciato al Marassi. Gorini si aspetta una reazione emotiva e tecnica dai suoi in Calabria, conscio che gli otto punti in classifica fanno dormire - ancora - sonni relativamente tranquilli. In compenso ci sono gli infortuni a non dare tregua alla squadra granata. A mezzo servizio Branca, regolarmente convocato, tra lunedì e martedì si sono fermati l'intoccabile Amatucci e Pandolfi. La coperta non è corta, ma priva Gorini di uomini preziosi. Servirà una partita seria contro la squadra di Vivarini, notoriamente folleggiante in avanti e tendenzialmente distratta dietro. Chissà che non sia la serata giusta per Cassano, Pittarello e Maistrello, vogliosi di sbloccarsi e tra i meno peggio nel pomeriggio di domenica con il Como. Il direttore generale Marchetti in questi giorni ha fatto un po' lo psicologo, invitando il gruppo a cambiare l'approccio alle gare: 5 gol subiti nei primi minuti di gara (3 nel primo tempo e 2 nella ripresa) iniziano ad essere un po' troppi per una squadra che vuole salvarsi senza patemi.



QUI CATANZARO. Gli echi della manita subita contro il Parma di 10 giorni fa si sentono ancora in casa giallorossa. Il pareggio per 2 a 2 nell'ultimo turno al San Nicola di Bari, ha confermato i pregi e i difetti della squadra di Vivarini: devastanti in attacco (occhio all'ex Padova Biasci) e decisamente friabili dietro. Gli uomini più pericolosi dei calabresi sono indubbiamente Sounas e Vandeputte, esterni di centrocampo con il vizio del gol e della giocata ad effetto. Ad affiancare il rinato Biasci, occhio agli ex Donnarumma ed Ambrosino. Il primo ogni volta che vede Cittadella segna, mentre il secondo conosce molto bene Pavan e Frare, tra i papabili titolari al Ceravolo in serata.

LE PROBABILI FORMAZIONI.

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Salvi, Angeli, Pavan (Frare), Carissoni; Carriero, Branca, Vita; Cassano; Pittarello, Magrassi

Signori si cambia! Non nel sistema di gioco, quanto negli interpreti. In difesa spazio a Salvi dal 1' e al probabile debutto di Angeli nel cuore della difesa. Restano i dubbi sul partner, visto la brutta prestazione di Frare contro il Como. A sensazione Pavan sembra favorito per una maglia al fianco dell'ex Renate, con Carissoni riportato a sinistra. Altri ballottaggi in mezzo, con Branca in dubbio fino all'ultimo secondo. Difficilmente Gorini rinuncia al suo capitano, anche se Danzi è più di un backup del 23 del Citta. Nel ruolo di mezzala spazio a Carriero e Vita, con Cassano che scalpita per una maglia da titolare sulla trequarti. In attacco Magrassi dal 1', al suo fianco più Pittarello di Maistrello.



Questi i convocati:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Giraudo, Salvi, Pavan, Carissoni, Rizza, Frare

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Branca, Vita, Saggionetto, Tessiore, Kornvig

Attaccanti: Maistrello, Magrassi, Cassano, Pittarello, Baldini



Catanzaro (4-4-2)

Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Kranjc; Sounas, Ghion, Verna (Pontisso), Vandeputte; Biasci, Iemmello

Pochi dubbi per Milani (vice di Vivarini squalificato). Katseris ed Oliveri si giocano una maglia come terzino destro, in mezzo il solito interrogativo tra Verna e Pontissimo, mentre in avanti occhio a Donnarumma che insidia Iemmello.



Arbitra il Signor Davide Ghersini della sezione di Genova. Il resto dello squadra arbitrale sarà composta dal 1° assistente Alex Cavallina di Parma e dal 2° assistente sarà Stefano Galimberti di Seregno. Quarto uomo il Sig.Gangi di Enna, con al V.A.R. Sig. Serra di Torino ed A.V.A.R. Sig. Camplone di Pescara.

Il resto del turno - 6°giornata

Martedì 26 settembre: Cosenza-Cremonese 1-2, Lecco-Feralpisalò 1-2, Ascoli-Ternana 2-0, Reggiana-Pisa 0-0, Spezia-Brescia 0-0, Südtirol-Modena 0-0, Venezia-Palermo 1-3

Mercoledì 27 settembre: Como-Sampdoria, Catanzaro-Cittadella, Parma-Bari



Classifica

Parma 14

Palermo 13*

Venezia 12

Modena 12*

Catanzaro 11

Como 10

Sudtirol 10*

Cremonese 10

Cittadella 8

Cosenza 8

Brescia 8***

Bari 8

Pisa 8*

Reggiana 7

Ascoli 7

Feralpisalò 4

Sampdoria 3*

Ternana 2

Spezia 2*

Lecco 1***



Lecco e Brescia con tre giornate in meno, tutte le altre con una in meno

Dove Guardare Catanzaro-Cittadella

In tv, streaming, app e web su DAZN e Sky.