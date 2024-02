Cittadella ancora giù e sempre più in crisi, Iemmello fa decollare il Catanzaro

Due lampi di pura classe di Iemmello regalano tre punti al Catanzaro e gettano nello sconforto per la sesta volta di fila in questo campionato il Cittadella. Una sconfitta che vale la storia in negativo della storia granata, per la prima volta in una serie negativa così ampia. Anche contro i calabresi, gara aperta e combattuta, decisa dai colpi dell'infinita punta classe 1992, 32 anni il prossimo 6 marzo. Firma proprio l'ex Sassuolo il vantaggio calabrese al 19' con un tiro a giro sotto la traversa, imprendibile per Kastrati. Sempre nel primo tempo arriva il momentaneo pari su rigore. Scognamillo tocca di braccio un pallone vagante in area su rimessa dalla sinistra di Carissoni. Dal dischetto Baldini è una sentenza e 560 giorni dopo torna in rete. Sempre nel primo tempo manca il secondo giallo a Scognamillo. Sarebbe potuta essere una gara diversa. Nella ripresa la doccia fredda per i padroni di casa. Corner di Vandeputte, difesa tenera su Iemmello che attacca il primo palo e di nuca buca Kastrati. Nel finale Maistrello si divora la palla del pari tra l'incredulità del Tombolato. Mercoledì sera ecco il derby di Venezia. Il Cittadella risorgerà in Laguna?

Questo il tabellino della gara:

CITTADELLA-CATANZARO 1-2

PRIMO TEMPO 1-1



MARCATORI Iemmello (Ca) al 19’ p.t., Baldini (Ci) su rigore al 29’ p.t.; Iemmello (Ca) all’11 s.t.



CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 5,5, Negro 6, Frare 6, Carissoni 5,5; Vita 6,5, Danzi 6 (dal 15’ s.t. Amatucci 6), Carriero 5 (dal 26’ s.t. Tessiore 6); Baldini 6 (dal 14’ s.t. Cassano 6,5); Pandolfi 5 (dal 26’ s.t. Maistrello 5), Pittarello 5,5 (dal 37’ s.t. Magrassi s.v.)

PANCHINA Maniero, Sottini, Rizza, Giraudo, Cecchetto, Mastrantonio, Sanogo

ALLENATORE Gorini



CATANZARO (4-4-2)

Fulignati 7: Situm 6,5, Scognamillo 5 (dal 1’ s.t. Miranda 6), Antonini 6, Veroli 6,5 (dal 42’ s.t. Krajnc s.v.); Sounas 5,5 (dal 16’ s.t. D’Andrea 6), Petriccione 6,5 (dal 31’ s.t. Pompetti s.v), Verna 6, Vandeputte 6; Iemmello 7,5, Ambrosino 6,5 (dal 31’ s.t. Brignola s.v.)

PANCHINA Sala, Borrelli, Oliveri, Stoppa, Biasci, Donnarumma

ALLENATORE Vivarini

ARBITRO Dionisi de L'Aquila 5,5

ASSISTENTI Capaldo 6 – Belsanti 6



AMMONITI Baldini (Ci), Scognamillo (Ca), Veroli (Ca) per gioco scorretto, Pompetti (Ca), Brignola (Ca) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 1.866, incasso di euro 17.071; abbonati 1.828, quota di 6.799 euro. Tiri in porta 4 (con una traversa) - 5 (con una traversa). Tiri fuori 8-5. In fuorigioco 0-1. Angoli 5-5. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 6’