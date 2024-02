Cittadella, è l'ora della scossa! Con il Catanzaro è duello dall'aroma playoff

In cerca della scossa. Dopo cinque sconfitte di fila e le polemiche post La Spezia, il Cittadella si rituffa nel campionato in una sfida, a detta di Gorini, fondamentale e molto importante per il futuro granata. Contro il Catanzaro si respira aria di playoff, con i calabresi di Vivarini appena 3 punti sopra i veneti e determinati a fare bottino pieno al Tombolato. Le due sorprese del capionato una di fronte l'altra. Calcio d'inizio sabato 24 febbraio alle ore 14:00.

La situazione in casa Cittadella

Tornare a fare punti, tornare a non subire gol. Sono questi i due trend topics in casa Citta dopo 5 k.o di fila e 13 gol subiti in altrettante gare. Gorini deve fare i conti con le assenze concentrate tra difesa e centrocampo a causa dei problemi fisici non ancora risolti di Pavan e le squalifiche di Angeli per un turno e Branca per due. Proprio la sostituzione del capitano granata è uno dei grandi interrogativi della vigilia, anche se tutto sembra propendere per il rientro dal 1' di Danzi, spalleggiato da Vita e Carriero. In difesa il ritorno di Negro, anche lui out a La Spezia per le decisioni del giudice sportivo, e Salvi, sono ottime notizie per i granata, con le linea difensiva completata da Frare, chiamato al riscatto dopo la prestazione così così del Picco, e Carissoni. Kastrati tra i pali, in avanti spazio al toto trequartista. Cassano indietro nelle gerarchie, in conferenza stampa Gorini si è sbilanciato su Baldini, ma il 92 non sembra pronto per affrontare dall'inizio una gara su un campo pesante come si prospetta il Tombolato. Alla fine tra i due litiganti, chi potrebbe godere è Mastrantonio alle spalle della Pi-Pa, il tandem composto da Pittarello-Pandolfi

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Frare, Negro, Carissoni; Vita, Danzi, Carriero; Mastrantonio; Pittarello, Pandolfi

La situazione in casa Catanzaro

Infortunato Ghio, squalificato Brighenti, in extremis alla lista degli indisponibili di Vivarini si è unito anche Pontisso, alle prese con una fastidiosa sindrome influenzale. Torna al Tombolato, dopo 6 mesi da protagonista tra gennaio-giugno 2023, Ambrosino, anche se non sembra sarà lui l'uomo destinato ad affiancare Iemmello in attacco. Favorito, al momento, Biasci, con le quotazioni di Donnarumma in rialzo. Contro i granata, Vivarini proporrà il solito 4-4-2. Riflettori puntati su Vandeputte, protagonista di 6 gol e 8 assist in queste prime 25 partite. Definirlo valore aggiunto è riduttivo. In difesa sicuri di una maglia Antonini, Scognamillo e Situm, con Kranjc e Veroli a giocarsi l'ultimo posto nel pacchetto arretrato. Questi i convocati del tecnico giallorosso.

Portieri: Fulignati, Sala, Borrelli

Difensori: Antonini, Scognamillo, Krajnc, Miranda, Veroli

Centrocampisti: Verna, Petriccione, Pompetti, Sounas, Vandeputte, Oliveri, Situm

Attaccanti: D’Andrea, Iemmello, Brignola, Stoppa, Biasci, Ambrosino, Donnarumma.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati: Situm, Antonini, Veroli, Scognamillo; Sounas (D'Andrea), Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Biasci, Iemmello

Il resto del turno - 26°giornata

Venerdì 23 Febbraio, ore 20:30

Cosenza-Sampdoria 1-2



Sabato 24 Febbraio, ore 14:00

Cittadella-Catanzaro

Cremonese-Palermo

Feralpi-Ascoli

Südtirol-Bari

Brescia-Reggiana



Sabato 24 Febbraio, ore 16:15

Como-Parma

Pisa-Venezia

Ternana-Lecco

Domenica 18 Febbraio, ore 16:15

Modena-Spezia

CLASSIFICA: Parma 54, Cremonese 46, Palermo 45, Venezia 45, Como 45, Catanzaro 39, Cittadella 36, Modena 34, Brescia 33, Bari 33, Cosenza 32*, Sampdoria 31 (-2)*, Pisa 30, Reggiana 30, Südtirol 28, Ternana 25, Spezia 25, Ascoli 23, Feralpisalò 21, Lecco 20 *una gara in più

