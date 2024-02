Serie B, Cittadella-Catanzaro: i 5 numeri da sapere sulla 26°giornata

I cinque temi più interessanti su Cittadella-Catanzaro gara valida per la ventiseisima giornata del campionato di Serie B.



● Nel loro unico precedente in Serie B, Cittadella e Catanzaro hanno pareggiato con il punteggio di 1-1: il 27 settembre scorso allo Stadio Ceravolo, nel match di andata deciso dalle reti di Carissoni e Donnarumma.

● Il Cittadella ha perso tutte le ultime cinque partite giocate in Serie B e potrebbe far registrare sei ko consecutivi in cadetteria per la prima volta nella sua storia. Inoltre, da inizio gennaio, i granata hanno raccolto solo tre punti in campionato e nel periodo solo il Lecco (zero) ha fatto peggio nella competizione, mentre il Catanzaro ha ottenuto 11 vittorie nei 25 incontri giocati in questa Serie B (6N, 8P); l’ultima squadra neopromossa a conquistare almeno 12 successi nelle prime 26 gare stagionali è stato il Lecce nel 2018/19, che chiuse il campionato al secondo posto ottenendo la promozione in Serie A.

● Il Cittadella ha perso gli ultimi due incontri interni di Serie B (vs Sampdoria e Parma) e potrebbe registrare tre sconfitte casalinghe di fila nella competizione solo per la seconda volta sotto la guida tecnica di Edoardo Gorini (la prima tra marzo e aprile scorso, contro Perugia, Parma e Genoa in quel caso).

● Il pressing del Cittadella ha prodotto l'interruzione alta di 526 sequenze degli avversari in questo campionato, più di qualsiasi altra formazione. Dall’altra parte, al contrario, il Catanzaro (268) è la formazione che ne conta meno nel torneo in corso.

● Duello tra bomber: Luca Pandolfi ha realizzato quattro gol nelle ultime sei presenze in Serie B, uno in più di quelli messi a segno nelle precedenti 34 gare con Cosenza e Cittadella nella competizione. In generale, da inizio 2024, solamente Joel Pohjanpalo (otto) e Gennaro Tutino (sette) hanno segnato di più dell’attaccante granata nella serie cadetta (quattro). Pietro Iemmello ha segnato tre degli ultimi cinque gol fuori casa del Catanzaro in Serie B; in generale, tra i giocatori della formazione calabrese, l’attaccante è quello che ha realizzato più reti in trasferta nel torneo in corso (quattro). Tuttavia, il Cittadella è la formazione contro cui il centravanti ha giocato più incontri tra quelle contro cui non ha mai vinto nella competizione (sette, cinque pareggi e due sconfitte).



(Dati in collaborazione con Opta Stats Perform)