Serie B, Cittadella: Vincenzo Ciriello "Cerco sempre di farmi trovare pronto"

Il debutto dal primo minuto a Vicenza, in un derby sempre molto sentito per i granata. Una gara positiva, piena di buone chiusure e corpo a corpo rudi ma corretti contro clienti del calibro di Diaw, Teodorczyk e Meggiorni. Per Vincenzo Ciriello, 19 anni professione difensore, è forse il momento più bello da quando veste la maglia granata. Il suo approdo in estate aveva fatto ben sperare i tifosi del Citta e oggi, finalmente, sono consapevoli di avere per le mani un diamante grezzo tutto da limare e migliorare. Ecco le sue dichiarazioni:

L'esordio: "Ho saputo che avrei giocato prima della partita, durante la riunione tecnica. Adorni e Perticone avevano qualche problemino, però non pensavo di giocare! Ci sta aspettare il proprio turno. Mi dispiace per il risultato, volevo esordire con una vittoria."

Gli elogi di Gorini e i consigli dei colleghi più esperti: "Ho voglia di imparare e cerco di non sbagliare mai l'atteggiamento. La prima cosa è farmi trovare sempre pronto. Non pensavo di debuttare contro il Vicenza e ringrazio i miei compagni. Mi hanno dato tanta forza mentale e conforto. Tutti mi aiutano. Soprattutto i miei colleghi di reparto mi danno tanti consigli. Adorni, Perticone, Frare, tutti mi aiutano tantissimo e danno tanti consigli."

Voto al debutto?: "Non saprei cosa darmi, di certo so che devo migliorare un po' su tutto. Tecnico, tattico, un po' su tutto. Adorni spero rimanga qui con noi, è un giocatore molto importante per noi. Nel calcio si fanno scelte, sia da parte societaria e del giocatore."

Domenica contro il Cosenza, tocca ancora a Ciriello? "Io cerco di farmi trovare pronto, sempre. Contro il Cosenza sarà difficile, perché hanno bisogno di punti, sono in fondo alla classifica e non sarà facile. In questa categoria ci sono tanti forti e bravi giocatori"

Il modello: "Non ho idoli, ma prendo spunti da alcuni. Se devo fare un nome di un difensore che mi ispira direi Giorgio Chiellini, un marcatore, anche se tifo Napoli."

Su Varela: "Bravissimo ragazzo, cordiale, aperto, è una brava persona. ono sicuro che ci darà una mano. Lo accogliamo a braccia aperte."

Cittadella, come si sta: "Molto tranquilli, forse fin troppo (ride ndr.). Si sta bene e convivo con Smajlaj. È stato tra i primi ad accogliermi e mettersi a disposizione, quindi mi trovo bene con lui"

Ciriello, un predestinato visto il suo debutto il 28 luglio del 2018 non ancora sedicenne?: "Non sapevo nemmeno io del record del primo 2002 a debuttare tra i professionisti! Comunque non sento la pressione."