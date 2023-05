Cittadella, il miracolo è servito: è ancora serie B

Il Cittadella conquista una delle salvezze più sofferte degli ultimi anni grazie al pareggio per 0-0 contro il Como. Tanti sbadigli nel primo tempo, ma nella ripresa è partita vera con tante occasioni da ambo i lati. Davanti a più di 1000 bambini, Gorini conquista una permanenza dolce in Serie B, portando a termine una missione che a dicembre, dopo la sconfitta proprio a Como, sembrava impossibile. Nel girone di ritorno, complice le intuizioni di Marchetti sul mercato invernale, e un parziale cambio di marcia - soprattutto a gennaio, febbraio e nel mese di maggio - hanno permesso a capitan Perticone e compagni di mettere la nave in salvo.

Dopo un primo tempo di grande noia, dominato dalla tensione, nel secondo tempo la gara si stappa dopo la metà della frazione. Maistrello colpisce il palo al 73', Maniero salva due minuti dopo su Cerri. Fabregas, subentrato da pochi minuti al migliore in campo Chajia, fa venie un brivido a Maniero, ma è Lores Varela a divorarsi l'occasione in solitaria davanti a Gomis, sparandola addosso a Binks. Alla fine è salvezza e per il Cittadella questo è quello che contava. Maniero nel finale sigilla il risultato con due super interventi salvarisultato.

Questo il tabellino della gara del Tombolato:

CITTADELLA-COMO 0-0

Primo Tempo 0-0

CITTADELLA (4-3-1-2)

Maniero 6; Salvi 5,5, Del Fabro 5,5, Pavan 6, Giraudo 6; Vita 6,5 (dal 41’ s.t. Danzi s.v.), Branca 6,5, Crociata 6,5 (dal 27’ s.t. Lores Varela 6); Antonucci 6 (dal 27’ s.t. Carriero 6); Ambrosino 6 (dal 18’ s.t. Maistrello), Magrassi 5,5

PANCHINA Manfrin, Felicioli, Mattioli, Donnarumma, Mastrantonio, Danzi, Embalo,

ALLENATORE Gorini



COMO (3-4-1-2)

Gomis 6; Odenthal 6, Canestrelli 5,5 (dal 21’ s.t. Iovine 6), Binks 5,5; Vignali 5,5 (dal 28’ s.t. Da Riva 6), Arrigoni 5,5 (dal 21’ s.t. Da Cunha), Bellemo 6,5, Ioannou 6; Chajia 7 (dal 28’ s.t. Fabregas 6); Gabrielloni 5,5 (dal 14’ s.t. Cerri ), Cutrone

PANCHINA Vigorito, Cagnano, Faragò, Parigini, A.Blanco, Scaglia, Mancuso

ALLENATORE Longo

ARBITRO Manganiello di Pinerolo 5,5

ASSISTENTI DI LINEA Del Giudici 6 – Affatato 6

AMMONITI Crociata (Ci), Del Fabro (Ci), Cutrone (Co), Vignali (Co), Canestrelli (Co) per gioco scorretto



NOTE paganti 4.362, incasso di 26.271 euro; abbonati 1580, quota di 6.773 euro. Tiri in porta 2-2. Tiri fuori 13-4. In fuorigioco 1-2. Angoli 4-8. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 5’