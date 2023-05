Serie B, Cittadella-Como: le 5 curiosità imperdibili della 38°giornata

Cinque curiosità imperdibili di Cittadella-Como, ultimo atto della stagione regolare del campionato di Serie BKT:

? Il bilancio tra Cittadella e Como in Serie B è in equilibrio, con due vittorie per parte e un pareggio; in queste cinque gare non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato. Il Cittadella è imbattuto nelle due partite casalinghe disputate contro il Como in Serie B, con due gol segnati in entrambe le due sfide.

? Dopo aver perso tre partite casalinghe senza segnare, il Cittadella ha vinto la più recente, contro il Benevento (3-1); l’ultima volta in cui i veneti hanno ottenuto due successi di fila in casa lo hanno fatto contro Ascoli e Reggina a febbraio, in entrambe le occasioni realizzando tre reti. Il Como ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie B (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 gare esterne (2V, 7N).

? Da una parte il Cittadella è la squadra che ha segnato meno gol di testa in questo campionato (uno, almeno quattro meno di ogni altra), dall’altra il Como ne ha subiti 11, meno solo di Brescia (13), Benevento e Cosenza (12).

? Con 11 gol e un assist Mirko Antonucci ha partecipato a 12 reti in questo campionato, una in più di quanto fatto nelle sue precedenti tre stagioni di Serie B (tre gol, otto assist).

? Il Como è una delle quattro squadre, con Bari, Frosinone e Genoa, ad avere due giocatori con almeno nove gol in questo campionato: Alberto Cerri e Patrick Cutrone hanno entrambi realizzato nove reti per i lombardi nella Serie B 2022/23.