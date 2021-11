Serie B, Cittadella-Como: dirige la gara Abbattista

Doppio pareggio consecutivo in Umbria per il Cittadella, si ritorna in campo in casa al Tombolato. Sarà il Signor Eugenio ABBATTISTA della sezione di Molfetta a dirigere Cittadella-Como mercoledì alle ore 20.30.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Di Iorio di Vico, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Di Giacinto di Teramo. Quarto uomo il Sig. Longo di Cuneo, con al V.A.R. Sig. Fabbri di Ravenna ed A.V.A.R. Sig. Sig. Sechi di Sassari.

Rifinitura odierna per il Cittadella di mister Gorini, mentre domani si scende in campo e si fa sul serio. Obiettivo continuare la buona striscia di risultati positivi inaugurata contro la Reggina ancora a fine ottobre.