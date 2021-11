Serie B, Cittadella-Como: gli uomini scelti da Gattuso per la trasferta veneta

Turno infrasettimanale per il Como di Mister Gattuso, reduce dal pareggio casalingo contro il Parma di mister Iachini. Di seguito l’elenco dei convocati:

Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Davide Bertoncini, Pierre Bolchini, Edoardo Bovolon, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Ettore Gliozzi, Ismail H’Maidat, Nicholas Ioannou, Alessio Iovine, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Zito Luvumbo, Vittorio Parigini, Lorenzo Peli, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Dario Toninelli, Luca Vignali, Luca Zanotti.

Per quanto riguarda la probabile formazione, si va verso una conferma sostanziale degli 11 visti in campo contro i ducali. In porta ecco Facchin, mentre la difesa è rigorosamente a 4 con Vignali, Scaglia, Solini e Ioannou. In mezzo al campo Arrigoni e Bellemo, mentre sugli esterni, rispettivamente a destra e sinistra, ecco Parigini e Peli. Di punta probabile il tandem di La Gumina e Gliozzi.

Da segnalare il grave infortunio del fantasista Moutir Chajia, come riporta il sito ufficiale del Como Football "nella giornata di ieri è stato sottoposto presso la Clinica San Martino di Malgrate ad accertamenti diagnostici che hanno rilevato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico nei prossimi giorni dopo ulteriori analisi cliniche."