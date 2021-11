Serie B, Cittadella-Como: i convocati granata di mister Gorini

Sono 22 i convocati da mister Gorini per la sfida di domani alle 20:30 al Tombolato contro il Como di Gattuso per la quindicesima giornata del campionato di Serie B BKT. Adorni ritorna dalla squalifica ed anche Okwonko è tra i disponibili. Continuano le assenze in mezzo al campo con Pavan e Icardi out, oltre a Tounkara e Ciriello.

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Smajlaj, Mattioli, Donnarumma, Frare, Perticone, Adorni, Cassandro, Benedetti

Centrocampisti: Branca, D'Urso, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Vita

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Berretta, Cuppone, Tavernelli, Okwonkwo.

Per quanto riguarda la probabile formazione, probabile un po' di turnover per mister Gorini. Sistema di gioco 4-3-1-2 con Kastrati in porta, mentre in difesa si va verso il quartetto composto da Mattioli, Perticone in ballottaggio con Frare e Donnarumma. A centrocampo Danzi in cabina di regia, supportato da Vita e Branca. Trequartista Antonucci, mentre dovrebbe avere un po' di riposa Baldini, con il duo Beretta-Okwonkwo in pole per partire dal primo minuto.