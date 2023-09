Cittadella, guai abbassare la guardia contro il Como

Ora viene il bello. Dopo la vittoria in rimonta al Marassi contro la Sampdoria, per il Cittadella arriva uno dei primi crocevia del suo percorso stagionale. Contro il Como ci sono in palio punti importanti per la salvezza, ma soprattutto riuscire a fare quel step mentale, dopo due stagioni a corrente alternata, che può sigillare i granata in zona playoff.

La speranza è che Gorini e i suoi uomini abbiano appreso la lezione dal passato: l'anno scorso dopo la vittoria in Liguria contro il Genoa, arrivarono 4 sconfitte consecutive, di cui la prima in casa con il Bari. Era dicembre, faceva freddo e quella crisi ebbe il suo apice a Santo Stefano proprio in casa del Como. Stagione nuova, vita nuova, gruppo nuovo e clima diverso si spera siano la cornice ideale per un finale differente questo pomeriggio al Tombolato. Calcio d'inizio alle ore 16.15, per la sesta giornata di campionato.

QUI CITTA. 355 giorni dopo l'ultima volta, Gorini iscrive il nome di Enrico Baldini tra i convocati. È questa la lieta novella della domenica mattina, ampiamente prevista nella conferenza di sabato dal tecnico veneziano. Sempre out Sottini e Cecchetto, oltre i giovani Venaran, Saggionetto e Sanogo. In conferenza stampa mister Gorini ha sottolineato che il Citta non può sentirsi arrivato e men che meno sazio dopo la Sampdoria. Parole sacrosante, anche se il dispendio di energie emotive e mentali del Marassi è stato elevato e al Tombolato arriva una formazione in forma psicofisica eccellenza, come il Como di Longo. Scontato scrivere che servirà il miglior Citta, decisamente più circoscritto aspettarsi il gol dalle punte, dopo il primo gol in campionato di Andrea Magrassi. Che sia scoccata l'ora di vedere con quale esultanza Pittarello celebra i gol? Il tifo granata attende e spera.

QUI COMO. Due vittorie di fila hanno rasserenato l'ambiento e confermato la sensazione estiva: il Como di quest'anno è una serissima candidata per giocare i playoff. Contro la Ternana, vittoria in rimonta per i lombardi, si è vista la cifra distintiva del Longhismo: grande aggressività sulle seconde palle, un gioco verticale ed essenziale, lo sfruttamento delle palle inattive con il gigante difensivo Odenthal, autore di una doppietta preziosissima, a farla da padrone. Su questo telaio solido, proprio contro gli umbri, l'ex condottiero del penultimo Frosinone promosso dalla B alla A nel 17-18 ha ritrovato Simone Verdi tra i titolari. Sarà lui a trascinare l'attacco lariano, insieme a Patrick Cutrone e Gabrielloni, flirt estivo granata solo sussurrato e mai realizzato.

PRECEDENTI. Domenica al Tombolato sarà l'incrocio numero 11 tra le due squadre. Quattro scontri in C prima del 2000, primo confronto in B nel campionato 2001/02 per poi ritrovarsi quasi vent'anni dopo nelle ultime due stagioni. Tanto equilibrio con 4 pareggi e 3 vittorie ciascuno. Nell'ultima gara della Serie BKT 2022/23 uno 0 a 0 che ha dato il via alla festa salvezza granata.

LE PROBABILI FORMAZIONI.

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Amatucci; Vita; Pittarello, Magrassi

Tre gare in una settimana impongono riflessioni attente a mister Gorini in tutti i reparti. Sicuro di una maglia Kastrati, mentre in tutti gli altri reparti almeno un dubbio. In difesa, tre uomini per due maglia sui binari esterni: chi tra Carissoni, Salvi e Giraudo? Il primo appare certo di una maglia, mentre sarà duello tra Salvi e Giraudo per affiancare Pavn e Frare. In mezzo intoccabili Branca, Amatucci e Vita, mentre si giocano una maglia Carriero e Tessiore. In attacco Magrassi dal 1', al suo Pittarello, voglioso di riscatto.

Como (4-4-2)

Semper; Cassandro, Barba, Odenthal, Ioannou; Iovine, Abildgaard, Bellemo, Verdi; Gabrielloni, Cutrone

Sulla carta un 4-4-2, ma Verdi in fase di possesso si farà trovare tra le linee per un 4-3-1-2 che ricorda la seconda Juve di Lippi. Longo attinge a piene mani dall'archivio della scuola italiana e presenta un Como camaleontico ed imprevedibile. Uno dei due ex della sfida, Tommaso Cassandro sarà il titolare sulla fascia destra difensiva, mentre Scaglia dovrebbe partire dalla panchina. A completare il reparto arretrato Semper tra i pali, Barba ed Odenthal cerniera centrale e Ioannou sulla sinistra. In avanti pochi dubbi con Gabrielloni e Cutrone, mentre in mezzo l'eterno Bellemo ed occhio al fisico potente dell'ex Verona Abildgaard. Iovine sulla destra dovrebbe occupare la casella di destra, ma occhio a sorprese dell'ultimo minuto.



Arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi, dopo i disastri combinati in occasione di Juventus-Bologna alla seconda giornata. Il fischetto salentino sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi di Biella e Sig. Perrotti di Campobasso. Quarto uomo il Sig. Gemelli di Messina, con al V.A.R. Sig. Meraviglia di Pistoia ed A.V.A.R. Sig. Marini di Roma.

Il resto del turno - 6°giornata

Venerdì 22 settembre: Palermo-Cosenza 0-1

Sabato 16 settembre: Brescia-Venezia 0-0, Cremonese-Ascoli 2-2, Feralpisalò-Pisa 0-1, Modena-Lecco 0-0, Spezia-Reggiana 1-2, Ternana-Südtirol 1-1

Domenica 17 settembre: Bari-Catanzaro, Cittadella-Como, Parma-Sampdoria



Classifica

Parma 13

Venezia 12

Modena 11*

Palermo 10*

Catanzaro 10

Sudtirol 9*

Cittadella 8*

Cosenza 8

Brescia 7***

Como 7*

Bari 7

Pisa 7*

Cremonese 7

Reggiana 6

Ascoli 4

Sampdoria 2*

Ternana 2

Lecco 1***

Spezia 1*

Feralpisalò 1



Lecco e Brescia con tre giornate in meno, tutte le altre con una in meno

Dove Guardare Cittadella-Como

In tv, streaming, app e web su DAZN e Sky.