Serie B, Cittadella: i contratti in scadenza a fine giugno, tra conferme e partenze

Dopo la firma di Perticone di pochi giorni, ora è il momento delle valutazioni per le posizioni di Benedetti, Beretta, Kastrati e Maniero, tutti in scadenza al 30 giugno. Benedetti è uno dei senatori granata, ma dopo una buona prima parte di campionato, nel girone di ritorno è stato poco continuo per problemi fisici. Donnarumma, al netto di qualche errore grossolano, è stato preferito spesso e volentieri da mister Gorini, ergo per Benedetti c'è da comprendere in che direzione si vuole andare. Una sua riconferma sarebbe utile in seno allo spogliatoio, così come in campo, dove il laterale mancino ha sempre dimostrato affidabilità, quando il fisico gli dato tregua.

Per quanto riguarda Beretta c'è da segnalare una situazione di stallo. I suoi 5 gol sono stati preziosi nel girone di ritorno, ma in avanti c'è aria di rinnovamento. Di certo la sua conferma farebbe comodo a Gorini, da sempre attento alle gerarchie in avanti. Per Kastrati, dopo il record di clean sheet del campionato, il rinnovo dovrebbe essere una formalità, esattamente come per Maniero. Discorso differente per Laribi, per il quale il Cittadella può esercitare il diritto di riscatto nei confronti della Reggina, mentre per Cassandro, tra i più positivi dell'annata, c'è lo spettro della "recompra" che può esercitare il Bologna di mister Mihajlovic con il nuovo ds Sartori.