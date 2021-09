Serie B, Cittadella: i convocati della gara contro il Lecce

Sabato alle ore 14:00 l'occasione per il Cittadella di riscattarsi dalla sconfitta di Benevento. Torna Mastrantonio tra i convocati, in dubbio Frare alle prese con qualche problema fisico

Parola d'ordine è riscatto. Domani alle ore 14:00 al Tombolato si ritorna in campo e l'avversaria del Cittadella è il Lecce di mister Baroni, reduce da un rotondo 3 a 0 a Crotone firmato Di Mariano e Strafezza.

Mastrantonio torna tra i convocati, dopo la mancata trasferta di Benevento, mentre Mattioli è ancora out. Come comunica il sito ufficiale del Cittadella, il difensore soffre di una microfrattura al tarso del piede destro, rimediata ancora ad inizio mese contro l'Adriese.

Il tecnico granata in conferenza stampa ha fatto capire chiaro e tondo cosa vuole dalla squadra: "Siamo consapevoli di aver fatto una buona partita a Benevento, anche se un po' di scoramento post sconfitta c'era. Ora spero ci sia la rabbia per riprenderci quanto perso. Contro il Benevento è stata una grande partita, l'ho detto anche ai ragazzi, ma ho aggiunto anche che a gente come Lapadula o Moncini, o Coda, che avremo di fronte stavolta, certi palloni non vanno concessi. Serve una fame e una cattiveria diversa."

Sul Lecce idee chiare: "Davanti sono forti, da categoria superiore e sono molto bravi in ripartenza. Serve stare sul pezzo per 90-95 minuti, senza concedere nulla. Frare si è allenato a parte, vedremo domani se rischiarlo o meno."

Questi i 24 convocati contro il Lecce:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Adorni, Benedetti, Cassandro, Ciriello, Donnarumma, Frare, Perticone

Centrocampisti: Branca, D'Urso, Danzi, Icardi, Mastrantonio, Mazzocco, Pavan, Vita

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Berretta, Cuppone, Okwonkwo, Tavernelli, Tounkara