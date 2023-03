Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida con il Brescia

Emergenza rientrata per Mister Gorini in vista della sfida contro il Brescia di questa sera. Sono 23 i convocati per questa sera. Tornano Perticone, Salvi e Donnarumma tra i disponibili, mentre restano out Baldini, Danzi e il sospeso Visentin. In diffida Salvi, Lores Varela e Kastrati. Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Frare, Mattioli, Dal Fabro, Giraudo, Ciriello, Felicioli, Perticone, Donnarumma, Salvi

Centrocampisti: Branca, Mastrantonio, Vita, Carriero, Pavan, Crociata

Attaccanti: Embalo, Maistrello, Ambrosino, Magrassi, Antonucci, Asencio

Per quanto riguarda la probabile formazione, turn over ragionato per mister Gorini. In porta Kastrati, Salvi e Perticone si candidano ad una maglia da titolare in difesa, mentre Frare e Giraudo sono gli altri due intoccabili. In mezzo al campo spazio a Vita e Mastrantonio ai lati di Branca in cabina di regia. Sulla trequarti c'è Crociata, mentre in avanti ballottaggio serrato tra Maistrello ed Asencio per affiancare Antonucci.

Ecco la probabile formazione: Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Crociata; Maistrello (Asencio), Antonucci