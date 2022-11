Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la gara contro il Cosenza

Non accenna a diminuire l'emergenza in attacco per Gorini in vista della gara contro il Cosenza di domenica 27 novembre alle ore 15.00 al Tombolato, valida per la 14°giornata. 22 i convocati, con i rientri dalla squalifica di Cassandro e Branca. Proprio quest'ultimo è ancora in diffida, al pari di Perticone e Tounkara. Embalo ancora out, questa volta per sintomi influenzali che lo tengono a casa.

Di seguito tutti i convocati:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Perticone, Frare, Visentin, Donnarumma, Mattioli, Dal Fabro, Ciriello, Cassandro

Centrocampisti: Carriero, Pavan, Vita, Mazzocco, Mastrantonio, Danzi, Branca

Attaccanti: Antonucci, Beretta, Lores Varela, Magrassi, Tounkara

La probabile formazione di domani contro il Cosenza dovrebbe essere quella vista nelle ultime setttimane, con il rientro di Branca e Cassandro tra i titolari rispetto a Parma: Kastrati; Cassandro, Perticone, Visentin, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Beretta, Lores Varela.