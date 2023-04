Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida contro il Cosenza

Torna al centro della difesa Domenico Frare, dopo la squalifica contro il Parma. È questa la notizia più bella della mattinata per mister Gorini. Sono 23 i convocati del Cittadella per la gara del San Vito-Marulla di Cosenza di domenica 2 aprile alle ore 14.00 contro il Cosenza di Viali. Out per problemi fisici Baldini, Ciriello ed Asencio. Occhio ai cartellini: in diffida ci sono Crociata Lores Varela e Kastrati. Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero, Manfrin

Difensori: Frare, Mattioli, Dal Fabro, Giraudo, Perticone, Donnarumma, Salvi, Felicioli

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Pavan, Crociata, Branca, Vita

Attaccanti: Embalo, Maistrello, Magrassi, Antonucci, Ambrosino, Lores Varela

Per quanto riguarda la probabile formazione, tanta pre-tattica, vista l'evidente posta in palio: Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita, , Pavan (Mastrantonio), Branca; Crociata (Embalo); Magrassi (Maistrello), Antonucci.

I ballottaggi dalla mediana in su. Per un centrocampo più muscolare ecco Pavan davanti alla difesa con Branca sul centrosinistra, ma occhio all'inserimento di Mastrantonio in questa zona di campo e lo spostamento proprio di Branca in regia. Crociata dopo le ultime prove opache rischia, come ha fatto intendere Gorini in conferenza stampa. Senza il 21 in campo, Antonucci torna sulla trequarti ed Embalo fa la seconda punta. Duello tra Magrassi e Maistrello, con possibile inserimento a sorpresa del giovane Ambrosino.