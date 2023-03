Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida con il Perugia

Due assenze pesanti in mezzo, Vita per infortunio e Branca appiedato dal giudice sportivo, oltre al forfait di Magrassi. In vista della gara contro il Perugia per Gorini, squalificato, qualche grattacapo di formazione. Sono 22 i convocati per la gara del Tombolato di sabato 18 marzo alle ore 14:00. Tornano Lores Varela ed Ambrosino tra i disponibili. In diffida Lores Varela e Kastrati. Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Frare, Mattioli, Dal Fabro, Giraudo, Ciriello, Felicioli, Perticone, Donnarumma, Salvi

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Pavan, Crociata

Attaccanti: Embalo, Maistrello, Ambrosino, Antonucci, Asencio

Ecco la probabile formazione contro il Perugia: Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Carriero, Pavan Mastrantonio; Crociata; Maistrello, Antonucci