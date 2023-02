Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida con la Reggina

Ancora tante assenze per il Cittadella, ma ci sono almeno due rientri importanti come Mirko Antonucci e Raul Asencio. Mister Gorini convoca 20 uomini per la delicata sfida contro la Reggina di sabato 18 febbraio alle ore 14.00. Out, oltre i lungodegenti Baldini, Danzi e il sospeso Visentin, anche Salvi e Lores Varela per noie muscolari. In diffida Salvi, Lores Varela e Kastrati. Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero, Manfrin

Difensori: Frare, Donnarumma, Mattioli, Dal Fabro, Giraudo, Ciriello, Felicioli

Centrocampisti: Branca, Mastrantonio, Vita, Carriero, Pavan, Crociata

Attaccanti: Embalo, Maistrello, Ambrosino, Magrassi, Antonucci, Asencio