Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida contro il Süd Tirol

Obiettivo chiudere il discorso salvezza il prima possibile, evitando sofferenze all'ultima giornata in casa contro il Como. Sono 21 i convocati in casa Cittadella per la sfida contro il Süd Tirol di sabato 13 maggio alle ore 14:00 al Druso e valida per la 37°giornata. Donnarumma squalificato, occhio ai cartellini: in diffida ci sono Kastrati, Branca, Perticone, Vita e Magrassi.

Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero, Manfrin

Difensori: Mattioli, Dal Fabro, Giraudo, Perticone, Salvi, Felicioli

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Pavan, Crociata, Branca, Vita

Attaccanti: Maistrello, Magrassi, Antonucci, Ambrosino, Lores Varela

Per quanto riguarda la probabile formazione, il consueto 4-3-1-2, con qualche dubbio in avanti: Kastrati; Salvi, Perticone, Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Crociata; Antonucci; Ambrosino, Magrassi

I ballottaggi sono in attacco. Due soluzioni: al momento sembra Ambrosino favorito rispetto a Maistrello per affiancare Magrassi in avanti. Occhio alla soluzione Danzi in cabina di regia, con lo spostamento di Branca sulla mezz'ala sinistra, Crociata trequartista e Antonucci ad affiancare Magrassi.