Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida con la Ternana

Continua l'emergenza per il Cittadella. Mister Gorini convoca 20 uomini per la sfida contro la Ternana di sabato 25 febbraio alle ore 14.00 al Liberati di Terni. Out, oltre i lungodegenti Baldini, Danzi e il sospeso Visentin, ancora Perticone, Salvi, Lores Varela per noie muscolari, mentre Donnarumma è fuori per lombalgia. In diffida Salvi, Lores Varela e Kastrati. Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Frare, Mattioli, Dal Fabro, Giraudo, Ciriello, Felicioli

Centrocampisti: Branca, Mastrantonio, Vita, Carriero, Pavan, Crociata

Attaccanti: Embalo, Maistrello, Ambrosino, Magrassi, Antonucci, Asencio