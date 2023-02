Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida con l'Ascoli

Il Cittadella a caccia della vittoria al Tombolato che manca da 147 giorni. Mister Gorini convoca 23 uomini per la delicata sfida contro l'Ascoli di Bucchi sabato 4 febbraio alle ore 14.00. Out solo i lungodegenti Baldini e Danzi, oltre a Visentin sospeso. Ritornano a disposizione gli squalificati Salvi, Branca e Mastrantonio e dopo due mesi anche Magrassi. In diffida oltre a Salvi, Lores Varela e Kastrati c’è, dopo il giallo di Venezia, anche Antonucci. Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Salvi, Frare, Donnarumma, Mattioli, Dal Fabro, Perticone, Ciriello, Giraudo

Centrocampisti: Branca, Mastrantonio, Vita, Carriero, Pavan, Crociata

Attaccanti: Antonucci, Embalo, Asencio, Lores Varela, Maistrello, Ambrosino, Magrassi