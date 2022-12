Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la gara contro il Benevento

L'infermeria torna a riempirsi in casa Cittadella. Out Baldini, Beretta, Magrassi e Tounkara, Asencio e Felicioli a mezzo servizio, in vista dell'impegno contro il Benvento di domani alle ore 15.00 al Vigorito, valido per la 17°giornata di campionato. I convocati sono 21, con scelte obbligate per Gorini:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Perticone, Frare, Visentin, Donnarumma, Mattioli, Dal Fabro, Ciriello, Cassandro, Felicioli

Centrocampisti: Carriero, Pavan, Vita, Mazzocco, Mastrantonio, Danzi, Branca

Attaccanti: Antonucci, Embalo, Asencio, Lores Varela

La probabile formazione di domani contro il Benevento, come detto sopra, è semiobbligata per il tecnico granata. potrebbe vedere un po' di turnover rispetto al Genoa. Kastrati in porta, Cassandro, Perticone, Visentin e Donnarumma nella linea difensiva. Novità in mezzo al campo, con il probabile inserimento di Mazzocco sul centro destra e l'avanzamento di Vita sulla trequarti. Torna in cabina di regia Pavan, mentre sul centro sinistra ecco Branca. In avanti ecco Antonucci e Lores Varela, con Embalo pronto a fare minuti importanti nella ripresa.