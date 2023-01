Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida con il Cagliari

Il Cittadella torna a giocare in casa e miste Gorini convoca 23 uomini per la delicata sfida contro il Cagliari, di sabato 21 gennaio alle ore 16:15. Rientra dalla squalifica Visentin, torna a disposizione Alessio Vita, assenti per infortunio Baldini, Magrassi e Danzi, out per scelta tecnica Ciriello. Subito nella mischia la giovane punta napoletana Giuseppe Ambrosino. Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero, Manfrin

Difensori: Frare, Donnarumma, Mattioli, Dal Fabro, Perticone, Salvi, Visentin, Felicioli

Centrocampisti: Vita, Carriero, Pavan, Mastrantonio, Branca, Crociata

Attaccanti: Antonucci, Embalo, Asencio, Lores Varela, Maistrello, Ambrosino (70)