Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida con il Frosinone

Allo Stirpe in emergenza. Il Cittadella in trasferta a Frosinone senza Antonucci ed Asencio. Il primo squalificato, sullo spagnolo pochi giorni di allenamento nelle gambe, causa nascita della primo genita Alma. Mister Gorini convoca 20 uomini per la delicata sfida contro il Frosinone di sabato 11 febbraio alle ore 14.00. Out solo i lungodegenti Baldini e Danzi, oltre a Visentin sospeso. In diffida Salvi, Lores Varela e Kastrati. Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Salvi, Frare, Donnarumma, Mattioli, Dal Fabro, Perticone, Giraudo

Centrocampisti: Branca, Mastrantonio, Vita, Carriero, Pavan, Crociata

Attaccanti: Embalo, Lores Varela, Maistrello, Ambrosino, Magrassi