Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la gara contro il Genoa

Embalo is back. La buona notizia in vista della trasferta di Genova contro il Genoa di Blessin è il rientro tra i convocati proprio del guineano, dopo i problemi fisici dell'ultimo mese. Per uno che rientra, ecco uno che si ferma: Beretta sarà out per il Ferraris a causa di guai al polpaccio. In vista della gara contro il Genoa di domenica 4 dicembre alle ore 15.00 al Galileo Ferraris, valida per la 15°giornata sono 23 i convocati_

Portieri: Kastrati, Maniero, Manfrin

Difensori: Perticone, Frare, Visentin, Donnarumma, Mattioli, Dal Fabro, Ciriello, Cassandro

Centrocampisti: Carriero, Pavan, Vita, Mazzocco, Mastrantonio, Danzi, Branca

Attaccanti: Antonucci, Embalo, Lores Varela, Magrassi, Tounkara

La probabile formazione di domani contro il Genoa non dovrebbe discostarsi molto da quella contro il Cosenza. Confermato il blocco composto da Kastrati in porta, Vita, Perticone, Frare e Cassandro come linea difensiva, mente in mezzo al campo e sulla trequarti ecco Carriero, Pavan, Branca e Antonucci. In attacco ballottaggio a 3 per due maglie. Favoriti Tounkara e Lores Varela per partire dall'inizio, ma da non sottovalutare la candidatura di Magrassi dal 1'.