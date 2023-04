Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida contro il Genoa

Copia e incolla in casa Cittadella per quanto riguarda i convocati contro il Genoa. Sono gli stessi 23 uomini di Cosenza. Occhio ai cartellini: in diffida ci sono Crociata, Lores Varela e Kastrati.

Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero, Manfrin

Difensori: Frare, Mattioli, Dal Fabro, Giraudo, Perticone, Donnarumma, Salvi, Felicioli

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Pavan, Crociata, Branca, Vita

Attaccanti: Embalo, Maistrello, Magrassi, Antonucci, Ambrosino, Lores Varela

Per quanto riguarda la probabile formazione, il consueto 4-3-1-2, con qualche dubbio in avanti: Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Pavan, Branca (Mastrantonio); Crociata; Ambrosino (Maistrello), Antonucci.

I ballottaggi, come a Cosenza dalla mediana in su. Mastrantonio insidia Branca per una maglia da titolare sul centro sinistra, con il secondo decisamente favorito per una maglia da titolare. In attacco probabile un attacco "leggero" con Crociata alle spalle dell'A-A, Antonucci ed Ambrosino. Occhi a Maistrello, che con la sua fisicità può tornare utile contro Bani, Vogliacco e Dragusin.