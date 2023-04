Serie B, Cittadella: i convocati di Gorini per la sfida contro il Modena

Dopo 16 giorni si ritorna in campo. Sono 22 i convocati del Cittadella per la gara del Braglia di domenica 2 aprile alle ore 14.00 contro il Modena di Tesser. Torna Branca dopo la squalifica, al pari di mister Gorini, oltre ai recuperati Vita e Magrassi. Out per problemi muscolari Ambrosino, Felicioli e Ciriello. Occhio ai cartellini: dopo il giallo contro il Perugia entra in diffida Frare, che si unisce ai soliti Lores Varela e Kastrati. Ecco la lista:

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Frare, Mattioli, Dal Fabro, Giraudo, Perticone, Donnarumma, Salvi

Centrocampisti: Mastrantonio, Danzi, Carriero, Pavan, Crociata, Branca, Vita

Attaccanti: Embalo, Maistrello, Magrassi, Antonucci, Asencio, Lores Varela

Per quanto riguarda la probabile formazione, al netto dei dubbi espressi da Gorini in conferenza stampa, contro il Modena si dovrebbe andare sul sicuro con i seguenti 11: Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Crociata; Maistrello, Antonucci.

I ballottaggi sono in tutti i reparti. In difesa Perticone è favorito su Pavan, mentre in mezzo Vita dovrebbe riaccomodarsi come mezz'ala destra al posto di Carriero. Occhio ad Asensio in avanti: contro il Perugia lo spagnolo ha avuto un buon impatto e potrebbe essere premiato con una maglia da titolare al posto di Maistrello.