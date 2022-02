Serie B, Cittadella: i convocati di mister Gorini per la sfida con il Lecce

Oltre a Danzi e Branca, fuori anche Frare, Benedetti e Okwonkwo per problemi fisici. Sono 21 i convocati per la trasferta contro il Lecce valida per la 25°giornata del campionato di Serie B BKT