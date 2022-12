Serie B, Cittadella: i convocati di mister Gorini per la gara con il Como

Beretta torna tra i convocati, Antonucci recupera, sono queste le buone notizie di Natale per mister Gorini in vista dell'impegno del 26 dicembre alle ore 15:00 al Sinigaglia di Como contro la squadra di Moreno Longo. Una chiusura di girone d'andata delicatissima per il Cittadella, chiamato a fare punti in uno scontro salvezza ad alto contenuto d'importanza. Squalificati Danzi e Perticone, assenti per infortunio Baldini, Magrassi e Tounkara. 22 gli uomini partiti alla volta della città di Como per la sfida:

Portieri: Kastrati, Maniero, Manfrin

Difensori: Frare, Visentin, Donnarumma, Mattioli, Dal Fabro, Ciriello, Cassandro, Felicioli

Centrocampisti: Carriero, Pavan, Vita, Mazzocco, Mastrantonio, Branca

Attaccanti: Antonucci, Embalo, Asencio, Lores Varela, Beretta